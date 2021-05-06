دراسة: كوب واحد من الخضراوات الورقية الخضراء يوميا يحميك من هذا المرض

تعد أمراض القلب والأوعية الدموية هي السبب الأول للوفاة على مستوى العالم، حيث تودي بحياة حوالي 17.9 مليون شخص كل عام.

تقول الدراسات إن كوبًا واحدًا من الخضراوات الورقية الخضراء يوميًا يمكن أن يقي من أمراض القلب والكوليسترول.

أمراض القلب

وفقًا لدراسة جديدة قامت بها جامعة إديث كوان (ECU)، فإن الأشخاص الذين يتناولون الخضراوات ذات الأوراق الخضراء لديهم فرص أقل للإصابة بأمراض القلب من خلال تناول كوب واحد فقط من الخضرتوات الغنية بالنترات كل يوم.

فحصت الدراسة ما إذا كان الأشخاص الذين يتناولون كميات أكبر من الخضراوات الغنية بالنترات بانتظام، مثل الخضراوات الورقية والبنجر يعانون من انخفاض في ضغط الدم، وفحصت أيضًا ما إذا كان هؤلاء الأشخاص أنفسهم أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب بعد سنوات عديدة.

انخفاض ضغط الدم

فحص الباحثون بيانات من أكثر من 50000 شخص يقيمون في الدنمارك يشاركون في دراسة النظام الغذائي والسرطان والصحة الدنماركية على مدار 23 عامًا.

ووجدوا أن الأشخاص الذين تناولوا الخضراوات الغنية بالنترات انخفض ضغط الدم الانقباضي لديهم بنحو 2.5 ملم زئبقي وخطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تتراوح بين 12 و 26 في المائة.

وقال الدكتور بوندونو: “أظهرت نتائجنا أنه بمجرد تناول كوب واحد من الخضار النيئة (أو نصف كوب من الخضار المطبوخة) الغنية بالنترات كل يوم، قد يكون الناس قادرين على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بشكل كبير، وكان أكبر انخفاض في خطر الإصابة بمرض الشريان المحيطي (26 في المائة)، وهو نوع من أمراض القلب يتميز بضيق الأوعية الدموية في الساقين”.

ووجدت الدراسة أن الكمية المثلى من الخضار الغنية بالنترات كانت كوبًا واحدًا في اليوم، ولا يبدو أن تناول أكثر من ذلك لا يعطي أي فوائد إضافية لأمراض القلب.

وأكدت أنه يجب مزج الخضراوات الورقية جيدا، لكن لا تقم بعصرها لأن عصر الخضراوات يزيل اللب والألياف.