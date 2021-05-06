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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأموال العامة تضبط 3 قضايا تجميع أموال العامين بالخارج

صدى البلد

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها المبذولة فى مجال جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة حفاظاً على الاقتصاد القومي للبلاد .

تمكنت الإدارة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بمحافظة المنيا) لقيامه بالاشتراك مع والده الذى يعمل بإحدى الدول العربية بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة محل عمل الثاني بالعملة الأجنبية وإرسالها لنجله عن طريق السائقين أو العائدين للبلاد ، حيث يقوم باستلامها وإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مــقــابل عمولة ، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.. وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى (500٫000 ألف جنيه مصرى).

و ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بمحافظة المنيا).. لقيامه بالإشتراك مع شقيقه الذى يعمل بإحدى الدول العربية بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة محل عمل الثانى بالعملة الأجنبية وإرسالها لشقيقه عن طريق السائقين أو العائدين للبلاد ، حيث يقوم بإستلامها وإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مــقــابل عمولة، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.. وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى (400٫000 ألف جنيه مصري).

كما تم ضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة فارسكور بمحافظة دمياط).. لقيامه بالإشتراك مع شقيقه الذى يعمل بإحدى الدول العربية بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة محل عمل الثاني بالعملة الأجنبية وإرسالها لشقيقه عن طريق السائقين أو العائدين للبلاد ، حيث يقوم باستلامها وإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مــقــابل عمولة ،فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.. وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى (1٫700٫000 جنيه مصري).

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الاقتصاد القومي مباحث الأموال العامة السوق السوداء العملة الأجنبية اتجار غير مشروع

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