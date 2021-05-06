عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اليوم.. مركز التنمية المحلية بسقارة يحتفل بانتهاء 4 دورات تدريبية للعاملين بالمحليات

دورات تدريبية بسقارة
دورات تدريبية بسقارة

احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم الخميس، بإنتهاء فعاليات 4 دورات تدريبية تشمل تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات الأزمات والتطبيق على أزمات الأمطار والسيول ودورة تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات التفتيش الإداري ومكاتب المتابعة الميدانية ودورة القيادة وإدارة الذات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم ومساعديهم، بالاضافة إلي دورة إدارة المشروعات  pmp  والتي استمرت للأسبوع الثاني على التوالي، واستفاد من الدورات  124 متدرباً من جميع المحافظات.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بأهمية تطوير أداء العاملين في الإدارات المحلية وتعزيز قدراتهم بما ينعكس علي تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين .


وأشار اللواء محمود شعراوي، إلي أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لمنظومة التدريب وبناء القدرات للعاملين بالمحليات علي مختلف مستوياتها الإدارية لتطوير مهاراتهم الوظيفية، مؤكداً سعي الوزارة المستمر لتطوير منظومة التدريب وتنوع الفئات المستهدفة من برامجها التدريبية من مختلف الفئات الوظيفية والمستويات الإدارية والإدارات الأكثر تأثيراً في اصلاح منظومة الجهاز الإداري بالمحافظات .
ومن ناحية اخري يتم توقف الدورات التدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة لمدة اسبوعين علي ان يتم استئناف نشاطها مرة أخري يوم 22 مايو الحالي.

IMG-20210506-WA0001
IMG-20210506-WA0001
IMG-20210506-WA0002
IMG-20210506-WA0002
IMG-20210506-WA0003
IMG-20210506-WA0003
IMG-20210506-WA0004
IMG-20210506-WA0004
IMG-20210506-WA0005
IMG-20210506-WA0005
IMG-20210506-WA0006
IMG-20210506-WA0006
محمود شعراوي التنمية المحلية مركز التنمية المحلية سقارة دورات تدريبية

موضوعات متعلقة

وزير التنمية المحلية يوجه نصيحة للمواطنين: ساعدوا أنفسكم والدولة

شعراوي: فرص واعدة لإعادة توظيف واستخدام 2480 مبني قائم

شعراوى: 3 دورات جديدة ينفذها مركز سقارة لقيادات المحليات

تحويل مركز سقارة لأكاديمية.. محلية النواب تناقش خطة وزارة التنمية المحلية لتدريب القيادات

ترشيحاتنا

وفاة مدير عام بنوك الدم القومية إثر إصابته بفيروس كورونا

المصرية اللبنانية: قطاع التأمين في أزمة كورونا الأكثر فاعلية في ضمان الحد الأدنى لحماية الاقتصاد

البحوث الفلكية : من الصعب تحديد مكان وقوع الصاروخ الصيني على الأرض

شاهد.. محاولة سرقة شاحنة نقل أموال مدرعة وكيف تعامل السائق

الأموال العامة تضبط 3 قضايا تجميع أموال العامين بالخارج

ماذا ينتظر مروِّج فيديو حظر التجول في البلاد.. اعرف العقوبات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تكشف حقيقة فرض حظر تجول وإيقاف وسائل النقل وإغلاق المحال

لا حظر حتى الآن..مجلس الوزراء يكشف عن الأماكن المستثناة من قرار الإغلاق

الجريدة الرسمية تنشر 6 قرارات جمهورية جديدة .. تعرف عليها

خسائر فادحة.. ما عقوبة بكين حال سقوط الصاروخ الصيني على منطقة سكنية؟

قمة الأزمات.. 8 نجوم مهددون بالغياب عن موقعة الأهلي والزمالك

رسميًا.. فيفا يعلن تأجيل تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022

إعجاز قرآني بالأدلة يحدد موعد ليلة القدر 2021 .. اغتنموها في هذه الليلة

قرارات نهائية .. وزير التعليم يحسم جدل امتحانات الثانوية العامة بـ 20 تصريحا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمين المجلس الأعلى للآثار يتفقد مشروع نقل مركب خوفو الأولى.. صور

أعراض جديدة لـ فيروس كورونا تصيب المخ

قتلوا زعيمتهم وحنطوها في شجرة الكريسماس.. معتقدات غريبة لطائفة أمريكية|صور

بسبب جدول الضرب .. عروس تترك عريسها ليلة الزفاف| صور

فيديو

فيديو جراف| حرب تلقيح .. بوادر خناقة بين سمية الخشاب وأحمد سعد

جمعوا ملابس الزبائن.. شاهد أغرب سرقة في محل خياطة بالرياض .. فيديو

فيديوجراف.. تطورات جديدة في أزمة سد النهضة الإثيوبي

فيديو جراف.. الذهب لا يصدأ.. شريهان ترفع شعار "مفيش مستحيل"

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: أولويات أنديتنا

عبد المعطى أحمد يكتب: المصريون حائرون!

د.فتحي حسين يكتب: ثروة الوطن الحقيقية

د. شيماء علام تكتب: فن المعية

سارة حسني يكتب: يا صاحب العذر..أبشر

دينا شرف الدين تكتب: أين دراما رمضان من سطوة الإعلانات؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

حروب المياه والغاز وكورونا

بهجت العبيدي

في التراث

محمد نوار

(فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ)!

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

ريهام مازن

ماذا تعرف عن شم النسيم؟؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: من ماضى القرن الأفريقى

د.سالم الكتبي

الاتفاق النووي: هل يتكرر مشهد 2015؟

د.طارق منصور

شم النسيم: بالمختصر المفيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ