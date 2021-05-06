اليوم.. مركز التنمية المحلية بسقارة يحتفل بانتهاء 4 دورات تدريبية للعاملين بالمحليات

احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم الخميس، بإنتهاء فعاليات 4 دورات تدريبية تشمل تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات الأزمات والتطبيق على أزمات الأمطار والسيول ودورة تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات التفتيش الإداري ومكاتب المتابعة الميدانية ودورة القيادة وإدارة الذات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم ومساعديهم، بالاضافة إلي دورة إدارة المشروعات pmp والتي استمرت للأسبوع الثاني على التوالي، واستفاد من الدورات 124 متدرباً من جميع المحافظات.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بأهمية تطوير أداء العاملين في الإدارات المحلية وتعزيز قدراتهم بما ينعكس علي تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين .



وأشار اللواء محمود شعراوي، إلي أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لمنظومة التدريب وبناء القدرات للعاملين بالمحليات علي مختلف مستوياتها الإدارية لتطوير مهاراتهم الوظيفية، مؤكداً سعي الوزارة المستمر لتطوير منظومة التدريب وتنوع الفئات المستهدفة من برامجها التدريبية من مختلف الفئات الوظيفية والمستويات الإدارية والإدارات الأكثر تأثيراً في اصلاح منظومة الجهاز الإداري بالمحافظات .

ومن ناحية اخري يتم توقف الدورات التدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة لمدة اسبوعين علي ان يتم استئناف نشاطها مرة أخري يوم 22 مايو الحالي.

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