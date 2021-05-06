تعرف على خطة مطروح لتنمية الثروة الحيوانية

مطروح تسعى لتنمية الثروة الحيوانية

تسعى محافظة مطروح إلى تنمية الثروة الحيوانية، خاصة مع تميزها ووجود سلالات جيدة منها أغنام البرقي.





وتكثف مديرية الطب البيطري بمطروح تنظيم القوافل البيطرية التي تهدف إلى تقديم الدعم للمربين، خاصة بالمناطق الصحراوية.





وأعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عن تنظيم قافلة بيطرية علاجية وإرشادية تابعة للمركز القومي للبحوث لخدمة مربى الثروة الحيوانية بمطروح في الفترة من 23 وحتى 27 مايو الجاري، في إطار جهود المحافظة لتنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها.





وأوضح محافظ مطروح أن القافلة البيطرية تأتى في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين محافظة مطروح والمركز القومي للبحوث ومشروع قوافل بيطرية لخدمة المجتمع المدني وتنمية الثروة الحيوانية، وذلك بمشاركة 17 باحثا وباحثة من الخبراء والكوادر العلمية في هذا المجال.





وأكد اللواء خالد شعيب تقديم الدعم والتيسيرات وتذليل أي معوقات لإنجاح عمل القافلة والوصول للمستهدف منها.



من جانبه، أوضح الدكتور سعد جويلي مدير عام الطب البيطري بالمحافظة، أن أنشطة القافلة تضم تنظيم قوافل بيطرية علاجية بقرى البنجر بمدينة الحمام ومدينة النجيلة وقرية رأس الحكمة، وعمل مناظرات للحالات المرضية والعلاج، مع تنفيذ دورات تدريبية للأطباء البيطريين على أحدث تقنيات التشخيص، بالإضافة إلى تنظيم دورات إرشادية للمواطنين لتجنب إصابة الثروة الحيوانية لديهم بأمراض وكيفية مواجهة الأوبئة والسيطرة عليها.