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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفوضية الاتحاد الأوروبي: شروط الاتحاد لم يتم الوفاء بها في جزيرة جيرسي

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس أن شروط الاتحاد لم يتم الوفاء بها في جزيرة جيرسي.

وقالت المفوضية إن الاتحاد منخرط في مناقشات مع بريطانيا لحل التوتر في جزيرة جيرسي.

 

وقامت السلطات في فرنسا بنشر سفينتين للمراقبة قرب جزيرة جيرسي في تصعيد مع بريطانيا.

وقالت فرنسا إن المناورات البريطانية قبالة جزيرة جيرسي لن ترهبها.

تصعيد مع بريطانيا.. فرنسا تنشر سفينتين للمراقبة قرب جزيرة جيرسي

جزيرة جيرسي.. أول أزمة بين بريطانيا وفرنسا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي

وتعتزم بريطانيا إرسال سفينتين تابعتين للبحرية الملكية إلى جزر جيرزي "كإجراء احترازي" بعد تهديدات بفرض حصار فرنسي على الميناء الرئيسي للجزيرة بسبب خلافات حول الصيد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

ونقلت شبكة  "سكاي نيوز" عن رئاسة الوزراء البريطانية تأكيدها أن بوريس جونسون تحدث مع رئيس وزراء جيرزي السناتور "جون لو فوندر" مساء الأربعاء فيما يتعلق بـ" احتمال فرض حصار على سانت هيلير"، وهي المدينة الرئيسية في الجزيرة.

وصرّح متحدث باسم "داونينج ستريت" أن الجانبين شددا على الحاجة الملحة لخفض التصعيد والحوار بين جيرسي وفرنسا بشأن عملية الصيد.

وأضاف المتحدث أن رئيس الوزراء أكد دعمه الثابت لجزيرة جيرزي ، واصفاً أي حصار بأنه سيكون غير مبرر على الإطلاق.

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تصعيد مع بريطانيا.. فرنسا تنشر سفينتين للمراقبة قرب جزيرة جيرسي

جزيرة جيرسي.. أول أزمة بين بريطانيا وفرنسا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي

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