محافظ سوهاج يفتتح التشغيل التجريبي لكوبري جرجا العلوي أعلى السكة الحديد

افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، يرافقه أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، التشغيل التجريبي لكوبري جرجا العلوي أعلى السكة الحديد، بعد انتهاء أعمال التشطيبات النهائية، كما تفقد أعمال الرصف والتجميل أسفل الكوبري، وبالشوارع المحيطة.

وذلك في إطار متابعة المشروعات الخدمية والتنموية على أرض المحافظة، وسرعة إنجازها، وافتتاح ما تم الانتهاء منه لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

رافق محافظ سوهاج خلال جولته كل من النائب الهامي البارودي، والنائب خليفة رضوان، عضوي مجلس النواب، وعاطف الصمطي رئيس مركز ومدينة جرجا، والمهندس أحمد عابد رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للطرق والكباري، والمهندس محمد عبد العاطي مدير الهيئة العامة للطرق والكباري بسوهاج، والمهندس هاني كمال مدير مشروعات الكباري بالمقاولون العرب.

وبدأ محافظ سوهاج جولته بافتتاح التشغيل التجريبي لكوبري جرجا أعلى السكة الحديد، والذي يربط بين ثلاثة محاور بالمدينة بتكلفة إجمالية 65 مليون جنيه، بطول كيلو و300 متر، وعرض 6.5 متر، ويتكون من اتجاهين، الأول يشمل مطلعا من شارع "شيخ العرب"، ومنزلا بشارع "الحرية" المحطة سابقا، بطول 540 مترا، والاتجاه الثاني يشمل مطلعين من شارع مصطفى كامل "فاروق سابقًا"، وشارع عبد المجيد مصطفى "المستشفى" ومنزلا بشارع شيخ العرب بطول 760 مترًا.

وأكد اللواء طارق الفقي أهمية المشروع لخدمة أهالي جرجا، وتحقيق السيولة المرورية بالمدينة، ومنع التكدس والقضاء على الحوادث نتيجة عبور السيارات لمزلقان السكة الحديد.

ولفت إلى أن سوهاج تشهد طفرة تنموية كبيرة في جميع القطاعات، ويأتي ذلك انعكاسا لاهتمام القيادة السياسية بمحافظات الصعيد عامة ومحافظة سوهاج خاصة.

وخلال زيارته لمدينة جرجا، أزاح اللواء طارق الفقي الستار عن النصب التذكاري للشهداء بشارع الحرية بحري بعد انتهاء أعمال تطويره، كما تفقد أعمال الرصف والتجميل بالشارع، ومنطقة أسفل الكوبري بشارعي عبد المجيد مصطفى "المستشفى"، وشارع مصطفى كامل "فاروق سابقًا"، بإجمالي أطوال 5 كليو مترات، وبتكلفة إجمالية 5 ملايين و750 ألف جنيه شاملة أعمال التجميل من أرصفة، وتركيب البردورات والإنترلوك، وتركيب كشافات إنارة أعلى وأسفل الكوبري.

وأكد محافظ سوهاج المتابعة المستمرة لجميع المشروعات الجارية على أرض المحافظة، والعمل على تذليل أي عقبات، والانتهاء منها وفقا للبرامج الزمنية الموضوعة، لتحقيق أعلى مستوى من الخدمات للمواطن السوهاجي.