ماكرون: سنبدأ في 12 مايو إعطاء لقاح كورونا لجميع الأعمار

أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم الخميس عن إعطاء لقاح كورونا لجميع الأعمار بداية من 12 مايو الجاري.

وأعرب الرئيس الفرنسي عن تأييده الكامل لرفع براءات الاختراع عن اللقاحات.

وفي نفس السياق أكد تحالف اللقاحات الدولي ترحيبه بنية الرئيس الأمريكي جو بايدن التنازل عن ملكية اللقاحات.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم أمس إنه يعتزم دعم مقترح منظمة التجارة العالمية لرفع حقوق حماية الملكية الفكرية عن لقاحات كوفيد-19.

وردا على سؤال حول ما إذا كان يعتزم دعم هذا المقترح بعد أن ألقى خطابا بشأن "خطة الإنقاذ الأمريكية" المقترحة، قال بايدن: "نعم ، سأتحدث عن ذلك في وقت لاحق اليوم".

كما قال البيت الأبيض إن بايدن يؤيد التنازل عن الملكية الفكرية لكنه يعتقد أن القرار يجب أن يعلنه مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة.