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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيد عبدالحفيظ يصل الجبلاية للتحقيق فى أزمة الحكام

صدى البلد

وصل منذ قليل سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إلى مقر اتحاد الكرة فى الجزيرة للخضوع إلى التحقيق فى واقعة الهجوم على الحكام وتحديدا أزمة المكالمات الخاصة بالدولى جهاد جريشة.

وقال مصدر مطلع داخل الجبلاية، أنه تم تحديد ظهر اليوم الخميس موعدا لبدء التحقيق مع سيد عبدالحفيظ فى واقعة الهجوم على الحكم الدولى جهاد جريشة وزملائه من قضاة الملاعب.

ولفت إلى أن سيد عبدالحفيظ سوف يتم التحقيق معه تحت إشراف الهيئة القانونية لاتحاد الكرة.

كانت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة، أحالت سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إلى التحقيق تحت إشراف الهيئة القانونية فى الجبلاية.

جاء ذلك لما بدر من سيد عبدالحفيظ من هجوم على منظومة التحكيم وتحديدا ضد الحكم الدولى جهاد جريشة عبر قناة النادى الأهلى.

وأكد مصدر مطلع داخل الجبلاية أن الشئون القانونية فى اتحاد الكرة تطلع فى الوقت الراهن على فيديو التصريحات المسيئة للحكام للوقوف على كافة الأمور.

ولفت إلى أن مدير الكرة بالأهلى يواجه عقوبات صارمة مع غرامة ماليه ضخمة فى حالة عدم ثبوت صحة اتهاماته ضد جهاد جريشة.

يذكر أن جهاد جريشة تقدم بشكوى رسمية إلى أتحاد الكرة ضد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي مطالبا خلالها بفتح التحقيق معه.

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