قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن موظفى اللجان والإدارات

قررت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة إلغاء حفل الافطار السنوي لموظفى اللجان والادارات فى مقر الجبلاية بالجزيرة.

يأتي ذلك بعدما شارف شهر رمضان المعظم على الانتهاء إضافة إلى صدور قرار بتفعيل حظر التجمعات من قبل مجلس الوزراء بدءا من اليوم الخميس.

كانت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة رفضت منح موظفي اللجان والادارات مكافأة التأهل إلى نهائيات أمم إفريقيا في الكاميرون.

كان منتخب مصر الوطنى بقيادة حسام البدرى تأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا في الكاميرون بعد تصدره مجموعته ورافقه منتخب جزر القمر.

واستند مسؤولو الجبلاية فى رفض صرف مكافأة التأهل إلى امم الكاميرون إلى أنه من الطبيعي تأهل منتخب مصر الأمر الذى لا يستدعى مكافأة مالية الموظفين.

وسادت حالة من الغضب الشديد بين صفوف موظفى اللجان والادارات بعد رفض مسؤولى الجبلاية صرف مكافأة التأهل إلى امم افريقيا لاسيما وأن كافة مجالس الإدارات واللجنة الخماسية السابقة قامت بصرفها فى السابق.

يذكر أن اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة قامت بصرف منحة شهر رمضان المعظم إلى موظفى اللجان والادارات شهر واحد فقط وليس شهرين على غرار ما كان يحدث فى عهد مجالس الإدارات السابقة للجبلاية.