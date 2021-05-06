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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خاص| تعيين الطيار محمد غريب رئيسا لـ الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران

الطيار محمد غريب
الطيار محمد غريب

أصدر الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، قراراً بتعيين الطيار محمد غريب رئيسا لـ الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران - التابعة لوزارة الطيران المدني -، وذلك خلفاً للطيار إلياس صادق، الذي شغل المنصب لنحو 4 سنوات.

وبحسب مصادر مطلعه لـ “صدى البلد”، فإن الطيار محمد غريب، بدأ صباح اليوم الخميس، فعلياً تسلم مهام عمله كرئيسا للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، بالتواجد في مقر الأكاديمية الواقعة داخل مطار 6 أكتوبر على طريق الواحات.

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يعد الطيار محمد غريب رئيس الأكاديمية الجديد، من الطيارين المحترفين بالشركة الوطنية مصر للطيران، حيث يعمل طياراً على طرازات طائرات البوينج، وكان يشغل مؤخراً بجانبه كونه طياراً بالخطوط الجوية، منصب رئيس قطاع السلامة والجودة بالقابضة مصر للطيران، فضلا عن أنه شغل عدة لجان مهمة داخل الشركة القابضة.

الطيار محمد غريب 
الاكاديمية المصرية لعلوم الطيران وزارة الطيران المدني وزير الطيران المدني الطيار محمد غريب مطار 6 أكتوبر

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