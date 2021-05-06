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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إبراهيم عبد الجواد يعلق على تصريحات سيد عبد الحفيظ وجهاد جريشة

الإعلامي إبراهيم
الإعلامي إبراهيم عبد الجواد

علّق الإعلامي إبراهيم عبد الجواد على تصريحات الكابتن سيد عبد الحفيظ الأخيرة عن الحكام بعد خسارة الأهلي من غزل المحلة .

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر تويتر قائلاً: "في كام نقطة مهمة بخصوص تصريحات ك/ سيد عبد الحفيظ ورد كابتن جهاد جريشة: رأيي منذ بداية التصريحات المتبادلة كان بوجوب إجراء تحقيق لتوضيح الأمور وهو ما سيحدث بالفعل وهو الإجراء الصحيح".

وأضاف: "‏ليه يتم اجراء تحقيق؟  لان التصريحات التليفزيونية بوضعها الحالي بعيداً عن خطأ  عاملة التباس في الفهم ولغط وكل واحد بيفسرها بمزاجه وده السبب ان اتحاد الكرة يقوم بإجراء تحقيق وده السبب أن الحكم نفسه قدّم شكوى لإبراء ساحته وذمته والمشكلة الأكبر في التصريحات التليفزيونية هى فكرة تصريح مسؤول بنادي أن فيه حكم يقوم بتكرار الاعتذار لهذا النادي عند ارتكابه أخطاء ودي جزئية مفيهاش لبس في التصريحات التليفزيونية ودي النقطة اللي مفيش خلاف علي رفضها من جميع الجماهير باختلاف انتماءاتهم".

 ‏وتابع: "طبعاً لو اعتذار الحكم عن طريق التواصل المباشر بين الحكم ومدير الكرة من خلال التليفون دي تبقي مشكلة أكبر ولكن دي الجزئية اللي تم نقلها بعدم دقة من فيلجول وتم تصحيحها بعد ذلك.. لذلك تأتي اهمية التحقيق لتوضيح الامور ورفع اي لبس في الفهم ومحاسبة المُخطئ وإبراء ساحة غير المخطئ".

كانت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة أحالت سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إلى التحقيق تحت إشراف الهيئة القانونية فى الجبلاية.

 

جاء ذلك لما بدر من سيد عبدالحفيظ من هجوم على منظومة التحكيم وتحديدا ضد الحكم الدولى جهاد جريشة عبر قناة النادى الأهلى.

 

وأكد مصدر مطلع داخل الجبلاية، أن الشئون القانونية فى اتحاد الكرة تطلع فى الوقت الراهن على فيديو التصريحات المسيئة للحكام للوقوف على جميع الأمور.

 

ولفت إلى أن مدير الكرة بالأهلى يواجه عقوبات صارمة مع غرامة مالية ضخمة فى حالة عدم ثبوت صحة اتهاماته ضد جهاد جريشة.

 

يذكر أن جهاد جريشة تقدم بشكوى رسمية إلى اتحاد الكرة ضد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، مطالبًا خلالها بفتح التحقيق معه.

الأهلى اتحاد الكرة سيد عبد الحفيظ اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة جهاد جريشة إبراهيم عبد الجواد

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