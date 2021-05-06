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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نشاط مكثف لرئيس مدينة دهب الجديد

نشاط مكثف لرئيس مدينة دهب الجديد

رئيس مدينة دهب
رئيس مدينة دهب

حرص اللواء عارف عبد العزيز رئيس مدينة دهب فور توليه مهام منصبه على القيام بعدة جولات تفقدية للمدينة في الشوارع والمناطق السياحية وحضر العديد من الفعاليات المقامة في مدينة دهب .


وذلك بناء علي توجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء علي ضرورة المتابعة المستمرة والتواجد بين المواطنين حيث أشرف رئيس مدينة دهب علي توزيع سيارات الخدمة الوطنية التي تبيع في جميع الأحياء بأسعار مخفضة من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين .


وفي سياق متصل استقبل رئيس مدينة دهب مسئولي جمعية الاورمان والتي قامت بتوزيع اللحوم مجانا علي المواطنين غير القادرين .

وقد شن رئيس مدينة دهب حملات ليلية في الشوارع و الأكمنة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا وتطبيق مواعيد غلق المحلات والمنشآت السياحية.

كما حضر رئيس مدينة دهب حفل انشاد ديني لقصر ثقافة دهب أقيم في الهواء الطلق مع تطبيق الإجراءات الاحترازية . 

وفي سياق متصل قرر  اللواء خالد فودة  محافظ جنوب سيناء منع إجازات رؤساء المدن ومديري المديريات الخدمية  استعدادا لعيد الفطر المبارك  وأعلن فودة توفير جميع السلع التموينية بالتنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال زوار المحافظة  والسياحة الداخلية خلال عطلة عيد الفطر المبارك ز

هنأ المحافظ  مواطني جنوب سيناء بقرب حلول عيد الفطر المبارك وأصدر محافظ جنوب سيناء توجيهات بشأن استعدادات المحافظة خلال  عيد الفطر المبارك .

واستعرض فودة أهم الجهود المبذولة للتخفيف عن كاهل المواطن بجنوب سيناء خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك وأبرزها  توفير عبوات مواد غذائية مجانية لآلاف المواطنين والعاملين والفئات الأكثر احتياجاً للدعم مثل الارامل والمطلقات والمرأة المعيلة.

 

 

رئيس مدينة دهب

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دهب جنوب سيناء مدينة دهب اخبار سيناء اخبار المحافظات

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