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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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قوافل أبواب الخير تصل الإسماعيلية.. تحيا مصر يوفّر 75 طن مواد غذائية لـ 4100 أسرة.. و33500 وجبة يوميا لإفطار الصائمين في 16 محافظة

صدى البلد

 

تامر عبد الفتاح:

650 ألف أسرة استفادت من الحملة.. وإفطار مليون صائم بنهاية رمضان

حملة أبواب الخير توفر الاحتياجات المعيشية للأسر الأولى بالرعاية المدرجة على قوائم وزارة التضامن الاجتماعي

حملة أبواب الخير تنفذ لتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية

أطلق صندوق تحيا مصر، قافلة جديدة لتوفير المواد الغذائية للأسر الأولى بالرعاية بمركز القنطرة شرق والقرى التابعة له بمحافظة الإسماعيلية وذلك ضمن حملة أبواب الخير التي أطلقها الصندوق بمناسبة شهر رمضان المعظم بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي. 
من جانبه قال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن القافلة تتضمن 50 طنا من المواد الغذائية الجافة، بالإضافة إلى 5 أطنان دواجن، و20 طنا بطاطس ليتم توزيعها على 4100 أسرة مستحقة في قرى: جلبانة، الأبطال، والأحرار، والسلام، والقنطرة شرق وذلك بالتنسيق مع مؤسسة البر والتقوى .
وأضاف أن حملة أبواب الخير، توفر الاحتياجات المعيشية للأسر الأولى بالرعاية المدرجة على قوائم وزارة التضامن الاجتماعي، للتخفيف عن كاهلهم خلال شهر رمضان، لافتا إلى أن كل أسرة تحصل على كرتونة تتضمن (4 كيلو أرز، و1.5 مكرونة، وعبوة زيت، ونصف كيلو فول تدميس، و2 كيلو سكر، وعبوة سمن، وعبوة شاي، وكيلو بلح)، كما يتم توزيع الدواجن في شكل شنطة تزن 1.2 كيلو جرام، بالإضافة إلى الخضروات والفاكهة.
وأوضح عبد الفتاح أن حملة أبواب الخير إحدى أنشطة الصندوق التي ينفذها لتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكثيف أنشطة الصندوق خلال شهر رمضان المعظم، مشيرا إلى أن قوافل الحملة قامت بتوصيل أكثر من 7 آلاف طن من المواد الغذائية الجافة، و1700 طن دواجن، و500 طن خضروات، و200 طن فاكهة إلى نحو 650 ألف أسرة في 23 محافظة حتى الآن وهي: شمال سيناء، وجنوب سيناء، ومطروح، والقاهرة، الجيزة، والقليوبية، والغربية، والبحيرة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والوادي الجديد، والبحر الأحمر، ودمياط، والإسكندرية، والشرقية، وكفر الشيخ، والإسماعيلية  .
في ذات السياق توفّر الحملة 33500 وجبة يوميا لإفطار الصائمين في 16 محافظة، ويتم توزيعها على عدد من الفئات منها: المرأة المعيلة، والعمالة غير المنتظمة، ودور رعاية الأيتام وأطفال بلا مأوى.
يذكر أن صندوق تحيا مصر سجل 3 أرقام قياسية في موسوعة جينس العالمية بعد تنظيمه لأكبر قافلة مساعدات إنسانية في العالم لدعم مليون أسرة أولى بالرعاية خلال فصل الشتاء، إذ تضمنت القافلة 480 شاحنة محملة بالمواد الغذائية الجافة، والدواجن، والملابس الشتوية، والأغطية، فضلًا عن توفير عددًا من أجهزة الغسيل الكلوي وحضّانات الأطفال المُبتسرين، وأطنان من المطهرات والكمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

افطار الصائمين حملة أبواب الخير الرئيس عبد الفتاح السيسي تامر عبد الفتاح صندوق تحيا مصر توفير الحماية الاجتماعية

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