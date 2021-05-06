مايا مرسي: تمثيل المراة في المجالس النيابية وصل ٢٨٪؜ و نتمنى وصوله لـ٥٠٪؜

قالت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمراة ان المراة تعيش في عصرها الذهبي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، موضحة انه حافظ على مكتسبات السيدات وأعطانا المزيد من المكتسبات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، اليوم الخميس، لمناقشة مشروعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، فيما يخص المجلس القومى للمرأة.

وقالت رئيس المجلس القومي للمراة أنه الان لا يوجد سقف للحلم و سعيدة بالتعديلات الدستورية التي كرست الحقوق السياسية للمراة و اضافت المجلس يسعى دائما لاعطاء المراة حقها التمكين الاقتصادي و الاجتماعي.

وأضافت مايا مرسي : " المراة تواجدت على الارض وقت الأزمة لمواجهة وباء كورونا و هذا حق من حقوق الانسان.

وأشادت مرسي بتمثيل المراة المصرية في المجالس النيابية ، قائلة : "وصل لما يقرب من ٢٨٪؜ و نتمني يصل ٥٠٪؜ مضيفة “ نتواجد في كل محافظات مصر و اقول للنائبات شرفتوا مصر ، و القيادة السياسية تفخر بالمراة و بدورها”.

و قالت د مايا مرسى ان المجلس القومي للمراة شكل غرفة عمليات لمتابعة احتياجات المراة في ظل ازمة فيروس كورونا.