إنتهاء التحقيقات مع سيد عبد الحفيظ ومدير الكرة يغادر مبنى الجبلاية برفقة محامين الأهلي

كشف مصدر مقرب من داخل الجبلاية أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، قد غادر منذ قليل من مبنى الاتحاد، بعد انتهاء التحقيقات التي جرت معه في مقر الجبلاية بعد تصريحاته عن جهاد جريشة حكم مباراة بيراميدز والزمالك الأخيرة.

وأكد المصدر الذي رفض ذكر اسمه أن سيد عبد الحفيظ تواجد برفقة محامين من جانب النادي الأهلي لحضور التحقيق مع مدير الكرة بالقلعة الحمراء.

وكشف مصدر فى اتحاد الكرة أن قرار التحقيق مع سيد عبد الحفيظ كان يسبق الشكوى التى قدمها جهاد جريشة الحكم الدولى ضد مدير الكرة فى الأهلى.

وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم إيقاف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى وإحالته للتحقيق معه بمعرفة المستشار القانوني للاتحاد لما بدر منه من تصريحات تليفزيونية بعد مباراة غزل المحلة مع الأهلي ضمن مسابقة الدوري.

وتقدم الحكم الدولى جهاد جريشة بشكوي رسمية لاتحاد الكرة ضد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي بعد التصريحات التي أدلي بها الأخير ضد جهاد جريشة عقب مباراة الأهلي والمحلة التي أقيمت في الجولة الـ 19 للدوري.

وكان سيد عبد الحفيظ قد أكد أن جهاد جريشة اتصل به هاتفيا واعتذر له عن أخطائه في بعض المباريات، وهو التصريح الذى يشوبه العديد من علامات الاستفهام، وقد يؤدى إلى أزمة كبيرة بين الأهلي ولجنة الحكام واتحاد الكرة إن صدقت تصريحات سيد عبد الحفيظ.

وجه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بنادى الأهلى انتقادا للحكم الدولى جهاد جريشة، بعد إدارته لمواجهة الزمالك وبيراميدز الأحد الماضى، بعد الخطأ الذى ارتكبه فى احتساب ركلة جزاء وهمية للفريق الأبيض - على حد وصفه، وقال سيد عبد الحفيظ، فى تصريحات لقناة الأهلي: "همسح نمرة جهاد جريشة من موبايلى، كل ما يغلط يكلمنى يعتذر لى، إزاى يكون حكم كأس عالم، و7 كأس أمم، ويحسب كورة الزمالك دى ضربة جزاء؟".