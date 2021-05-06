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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط شاب إخترق حساب فتاه علي فيس بوك وحاول إبتزازها بالشرقية

صدى البلد

تمكن رجال الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع ضباط مباحث كفر صقر من ضبط  شاب 24 سنه علي خلفيه إتهامه بابتزاز سيدة ومطالبتها بتحويل مبالغ مالية له، بعد اختراقه حسابها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وتهديدها بنشر محتويات رسائلها الخاصة، وتم إحالته إلى نيابة كفر صقر التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

تعود أحداث الواقعه عندما تلقي رجال الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، بلاغا منسيده مقيمة دائرة مركز ههيا بمحافظة الشرقية،تتهم فيه شاب بإختراق حسابها علي مواقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" ومطالبتها بتحويل مبالغ مالية له مقابل عدم نشر محتويات الرسائل.

 

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وتم تحديد المتهم وضبطه وتبين انه حاصل على دبلوم تجارة مقيم دائرة مركز أبوكبير، وتم التحفظ علي المتهم وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2328 إدارى مركز كفر صقر لسنة 2021  وتم إحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه 4 على ذمة التحقيقات.

 

وعلي جانب أخر فقد أكد المحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق انه تنفيذا للأجراءات الاحترازية التي تقوم بها الحكومة المصرية للحماية من تداعيات فيروس كورونا المستجد وتطبيقا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تم شن حملة مكبرة بالاشتراك والتنسيق مع مديرية أمن الشرقية وشرطه المرافق والإدارة العامة للمرور ومباحث شرطة المركز .

 

وأضاف رئيس مركز ومدينة الزقازيق انه أسفرت الحملة عن تشميع كافيه بحى مبارك وضبط ١٤ شيشة وتحرير محضر بالواقعة ضد المخالفين.

 

وأكد المحاسب خالد أمين جمعه نائب رئيس المركز انه شنت القوه حمله مكبره لرفع الإشغالات وأسفرت عن التحفظ على ١٨ حاله إشغال متمثلة في كراسي وترابيزات بمناطق مختلفة وتشميع و تغريم مركز دورات تدريبية لعدم الإلتزام بالإجراءات الإحترازية وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وما زال العمل جاري وتهيب رئاسة المركز بالمواطنين توخي الحذر واتباع الإجراءات الوقائية .

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