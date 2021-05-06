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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الوادي الجديد يجرى جولة تفقدية فى سوق الشعلة بالخارجة

جانب من الجوله
جانب من الجوله

أجرت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد،  اليوم الخميس، جولة تفقدية بسوق الشعلة بمدينة الخارجة يرافقها المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز ومسئولي الطب البيطري والتموين والمكتب الإقليمي لحماية المستهلك بالمحافظة ، وذلك للإطمئنان على تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

 

ووجهت نائب المحافظ بمنح مكافأة للأطباء البيطرين تقديراً لجهودهم المبذولة خلال الفترة الحالية في ضبط الأسواق، و شددت على تكثيف حملات المرور علي الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية والمجازر للتأكد من انضباط الأسواق وسلامة وصلاحية السلع، والإعلان عن الإرشادات الصحية للوقاية من الفيروس داخل المحال والتعامل الحازم مع أي مخالفات يتم رصدها.

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تخصيص 4 مراكز لتلقى لقاح كورونا للتيسير على المواطنين في الوادي الجديد

كما أكدت خلال لقائها ببعض المواطنين علي ضرورة الحصول على اللقاح للوقاية من الفيروس في ظل التيسيرات التي تقدمهت الدولة والمحافظة لتوصيل اللقاح بالمجان لكافة المواطنين.

 

وزارت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد مستشفى الخارجة العام، وذلك للإطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين والإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية في ظل جائحة فيروس كورونا.

 

ووجهت، خلال تفقدها لأقسام الإستقبال والطوارئ وإقامة المرضي، بالتحقيق العاجل مع مسئولي المستشفى للتهاون في تطبيق الإجراءات الإحترازية من بعض العاملين بالمستشفى، والتشديد علي إلتزام المرضي بإرتداء الكمامة، وسرعة الإنتهاء من تطعيم الفريق الطبي للحفاظ على سلامتهم وسلامة المرضي.

 

من ناحية اخري أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادى الجديد أنه جرى زيادة عدد مراكز تطعيمات كورونا بالمحافظة إلى 4 مراكز، وذلك بعد أن بدأ المركز الإقليمي لنقل الدم بالخارجة في استقبال المواطنين الراغبين في تلقي لقاح فيروس كورونا بعد ضمه للمنظومة ليصل عدد مراكز التطعيم لــ 4 مراكز على مستوى المحافظة للتيسير على المواطنين والحد من التزاحم. 

 

وقال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أنه استجابة لشكوي بعض المواطنين من بطئ منظومة العمل بمراكز تلقي اللقاح وعدم وجود أماكن إنتظار مجهزة، وبناء على توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ببحث وحل الشكوى الواردة، تم التوجيه بزيادة أعداد مراكز تلقي اللقاح بالتنسيق مع وزارة الصحة ليصل عددها إلي 4 مراكز بعد إضافة المركز الإقليمي لنقل الدم بالخارجة لمنظومة تطعيم المواطنين. 

 

وأضاف محروس أنه جرى زيادة أعداد المقاعد ووسائل التهوية اللازمة بأماكن انتظار المواطنين وزيادة أعداد مقدمي الخدمة لتقليل مدة الانتظار، وتقديم التوعية اللازمة للمواطنين بالإجراءات الإحترازية خلال عملية التطعيم للحد من إنتشار الفيروس.

 

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