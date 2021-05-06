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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

نائبة: مبادرة حياة كريمة تستهدف تحسين مستوى معيشة 60% من المواطنين

النائبة هند رشاد،
النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب

قالت النائبة هند رشاد عضو مجلس النواب، إن مبادرة "حياة كريمة" تستهدف تحسين مستوى معيشة حوالي 60% من المواطنين الذين يعيشون في الريف المصرى والقرى على مستوى الجمهورية، وتحولت لمشروع قومى كبير، ولم يعد الأمر مقتصرا على الإحلال والتجديد والتطوير فحسب ولكن تغيير وجه الحياة بالكامل فى القرى والريف المصرى بصورة جذرية، من خلال توصيل خدمات الغاز الطبيعى لـ 12 مليون وحدة سكنية، خلال المرحلة الثانية فقط من المرحلة، وتغطية كافة القرى ‏الرئيسية والنجوع والتوابع بخدمة الصرف الصحى بنسبة 100% خلال 3 سنوات.

وأضافت عضو مجلس النواب، فى بيان صحفى لها، أن المبادرة تعمل وفقا لعدد من المعايير لتحديد القرى الأكثر احتياجا؛ وهذا بدوره يعنى أن العمل يسير وفقا لضوابط وآليات الهدف منها فى المقام الأول تحديد الأولويات واحتياجات المواطنين بصورة أساسية فى هذه المناطق، وذلك من خلال الوقوف على ضعف الخدمات الأساسية من شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه، وانخفاض نسبة التعليم، وارتفاع كثافة فصول المدارس، ومدى الاحتياج إلى خدمات صحية مكثفة لسد احتياجات الرعاية الصحية، وسوء أحوال شبكات الطرق، بجانب ارتفاع نسبة فقر الأسر القاطنة في تلك القرى.

واستكملت، وبعد ذلك يتم بدء العمل فورا فى هذه المناطق بناء على هذه المعايير، وبالتالي هذه المبادرة من أنجح المبادرات فى تاريخ مصر الحديث، هناك تنسيق تام بين كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات لسرعة العمل لصالح المواطنين، لافتة إلى أن المبادرة تنقسم إلى ثلاثة مراحل طبقا لنسبة الاحتياج، الأولى تستهدف 51 مركزًا على مستوى 20 محافظة بإجمالي 18.4 مليون مستفيد في 1376 قرية وأكثر من 9 آلاف عزبة وتابع، والثانية تشمل القرى ذات نسب الفقر: من 50% إلى 70% (القرى الفقيرة التي تحتاج إلى تدخل ولكنها أقل صعوبة من المجموعة الأولى)، والمرحلة الأخيرة تشمل القرى ذات نسب الفقر: أقل من 50%: (تحديات أقل لتجاوز الفقر).

مبادرة حياة كريمة الريف المصري الصرف الصحى الغاز الطبيعى الوزارات

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