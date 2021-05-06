تلقي 7404 مواطن لقاح كورونا في دمياط

محافظة دمياط

يواصل مركز القلب والجهاز الهضمي بدمياط ، استقبال المواطنين لتلقي تطعيم لقاح كورونا حيث وصل إجمالي أعداد المواطنين الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا بمحافظة دمياط إلى 7404 مواطنًا.

ومن جانبه صرح الدكتور كمال سلامة مدير مركز القلب والجهاز الهضمي، ان المركز يواصل استقبال المواطنين حيث تلقي اليوم 270 مواطنا اللقاح ، ووصل أعداد المتلقين لتطعيمات المضادة لفيروس كورونا إلى 7404 في مواطناً.

وأشار سلامه إلى أنه عندما يتوجه المواطن لمركز التطعيم، يتم مراجعة بياناته من خلال بطاقة الرقم القومي، كما يتم مراجعة أي تقارير طبية خاصة بالمواطنين من ذوي الأمراض المزمنة، وذلك للحصول على اللقاح.

وأوضح انه حتى اليوم لم ترد أي شكوى من اللقاح من قبل المواطنين الذين حصلوا على التطعيمات ولم تظهر عليهم أي اثار جانبية بعد تلقيهم للقاح .

واضاف ان مركز القلب والجهاز الهضمي يتبع كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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