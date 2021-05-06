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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء تطعيم مرضي الغسيل الكلوي ضد فيروس كورونا بمستشفى السويس العام

لقاح كورونا
لقاح كورونا

كلف  الدكتور إسماعيل الحفناوى وكيل وزارة الصحة بالسويس بالتوسع في تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة والمناعية وكبار السن  .

حيث تم البدء في تطعيم مرضى الغسيل الكلوي بمستشفى السويس العام وذلك بحضور الدكتورة سارة محسن مديرة المكتب الفني  بعدما قام فريق عمل المستشفى بالحصول على الموافقة المستنيرة للمرضى ، وفقاً للبروتوكول المتبع للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19 ).

قال وكيل  وزارة  الصحة بالسويس ان هذا يأتي تنفيذاً لتوجيهات  الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بشأن التوسع فى تقديم تطعيمات كوفيد 19 للجمهور ولاسيما لأصحاب الأمراض المزمنة والمناعية وكبار السن كفئةٍ ذات أولوية .

رافق  الحفناوي الدكتور عبد الله سعد مدير مستشفى السويس العام وعدداً من قيادات المستشفى .

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تفعيل الإجراءات الخاصة بتطعيمات فيروس كورونا بمحافظة السويس

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السويس الصحة أمراض وزارة الصحة كورونا فيروس كورونا لقاح كورونا اخبار المحافظات الغسيل الكلوى

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