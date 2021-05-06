وظائف خالية بجامعة عين شمس ..اعرف تفاصيلها الآن
تعلن جامعة عين شمس عن شغل وظائف قيادية بدرجة مدير عام وذلك طبقاً للقانون رقم 81 لسنة 2016 وهى :-
1. مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الثقافية
2. أمين كلية التجارة .
3. أمين كلية البنات .
4. أمين كلية العلوم .
5. مدير عام الإدارة العامة لشئون الوحدات ذات طابع خاص .
فعلى من تنطبق عليه شروط شغل الوظيفة التقدم شخصياً لاستيفاء النماذج المعدة الموجودة بالمكتب الفني للسيد الدكتور / رئيس الجامعة بقصر الزعفران بشارع الخليفة المأمون – العباسية - بالقاهرة
( اعتباراً من 2/5/2021 ولمدة شهر ) وذلك طبقا للشروط الواردة ببطاقة الوصف كالتالي :-
• مؤهل دراسي عال مناسب لنوع العمل مع خبرة في مجال العمل .
• قضاء مدة بينية مقدارها عام علي الأقل
في وظيفة من المستوي الوظيفي الأول "أ" او قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما ً علي الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة .
• اجتياز البرامج التدريبية وفقا لنظام التدريب الوارد بأحكام القانون .
• القدرة على القيادة والتوجيه .
• الإلمام بإحدى اللغات الأجنبية .
• شهادة إجادة استخدام الحاسب.