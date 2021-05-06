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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وظائف خالية بجامعة عين شمس ..اعرف تفاصيلها الآن

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تعلن جامعة عين شمس عن  شغل وظائف قيادية بدرجة مدير عام وذلك طبقاً للقانون رقم 81 لسنة 2016 وهى :-

 
1. مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الثقافية 


2. أمين كلية التجارة .


3. أمين كلية البنات .


4. أمين كلية العلوم  .


5. مدير عام الإدارة العامة لشئون الوحدات ذات طابع خاص .


فعلى من تنطبق عليه شروط شغل الوظيفة التقدم شخصياً لاستيفاء النماذج المعدة الموجودة بالمكتب الفني للسيد الدكتور / رئيس الجامعة   بقصر الزعفران بشارع الخليفة  المأمون – العباسية -  بالقاهرة                       
 ( اعتباراً من 2/5/2021 ولمدة شهر )                                           وذلك طبقا للشروط الواردة ببطاقة الوصف كالتالي :-


• مؤهل دراسي عال مناسب لنوع العمل مع خبرة في مجال العمل .
 

• قضاء مدة بينية مقدارها عام علي الأقل 

في وظيفة من المستوي الوظيفي الأول "أ" او قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما ً علي الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة .
 

• اجتياز البرامج التدريبية وفقا لنظام التدريب الوارد بأحكام القانون .
 

• القدرة على القيادة والتوجيه .
 

• الإلمام بإحدى اللغات الأجنبية . 
 

•  شهادة إجادة استخدام الحاسب. 

 

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