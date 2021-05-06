وظائف خالية بجامعة عين شمس ..اعرف تفاصيلها الآن

تعلن جامعة عين شمس عن شغل وظائف قيادية بدرجة مدير عام وذلك طبقاً للقانون رقم 81 لسنة 2016 وهى :-



1. مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الثقافية



2. أمين كلية التجارة .



3. أمين كلية البنات .



4. أمين كلية العلوم .



5. مدير عام الإدارة العامة لشئون الوحدات ذات طابع خاص .



فعلى من تنطبق عليه شروط شغل الوظيفة التقدم شخصياً لاستيفاء النماذج المعدة الموجودة بالمكتب الفني للسيد الدكتور / رئيس الجامعة بقصر الزعفران بشارع الخليفة المأمون – العباسية - بالقاهرة

( اعتباراً من 2/5/2021 ولمدة شهر ) وذلك طبقا للشروط الواردة ببطاقة الوصف كالتالي :-



• مؤهل دراسي عال مناسب لنوع العمل مع خبرة في مجال العمل .



• قضاء مدة بينية مقدارها عام علي الأقل

في وظيفة من المستوي الوظيفي الأول "أ" او قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما ً علي الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة .



• اجتياز البرامج التدريبية وفقا لنظام التدريب الوارد بأحكام القانون .



• القدرة على القيادة والتوجيه .



• الإلمام بإحدى اللغات الأجنبية .



• شهادة إجادة استخدام الحاسب.