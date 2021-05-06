تشميع و إغلاق 3 قاعات أفراح مخالفة للإجراءات الاحترازية بمدينة قنا

أغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، اليوم الخميس، ٣ قاعات أفراح، لعدم اتخاذهم الإجراءات الاحترازية و الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، علي أن يتم غلق باقي القاعات المخالفة لاحقاً.

جاءت قرارات الإغلاق بعد تحرير محاضر، بحضور خالد عبدالشافي، نائب ثاني مجلس مدينة قنا، والمهندسة إسلام محمود، مسؤول البيئة، و مبارك عبد العاطي، ممثل عن الشئون القانونية، و علاء محمد، مدير إدارة الأزمات، و سعد سيد مدير المتابعة بالوحدة، و النقيب أمير عمارة، ممثل عن شرطة المرافق.

و قال خالد عبدالشافي، نائب ثاني مجلس مدينة قنا، إن القرارات جاءت تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 1246 / 2020، وقرار محافظ قنا رقم 260 / 2020 بشأن إصدار قرار غلق للمخالفين للإجراءات الاحترازية و الوقائية لمكافحة فيروس كورونا.

و أشار عبدالشافى، إلى أن الحملات مستمرة لمتابعة الأماكن المخالفة، و تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وكانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أصدرت أمس قرارات غلق و تشميع ثلاث عيادات غير مرخصين بمدينة قنا، بعد ورود معلومات تفيد قيامها بمزاولة النشاط دون اصدار ترخيص للمكان وبالمخالفة للقانون، بالتنسيق مع إدارة قنا الصحية.

تشميع ٣ قاعات أفراح بقنا

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