التعليم تزف خبرا سارا لـ طلاب الدبلومة الأمريكية بشأن امتحان EST

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عاجلا لجميع طلاب الدبلومة الأمريكية في مصر.

حيث قالت وزارة التربية والتعليم في بيانها : يرجى ملاحظة أن الموعد النهائي للتسجيل في محاولة يونيو لـ امتحان EST سيتم تمديده حتى يوم الثلاثاء 18 مايو 2021.

وأضافت وزارة التربية والتعليم : يمكن لـ طلاب الدبلومة الامريكية أن يسجلوا الآن من خلال الضغط على الرابط التالي https://est.moe.gov.eg

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن امتحان EST هو المؤهل الوحيد لطلاب الدبلومة الأمريكية الذي يسمح بمسار جديد إلى الجامعات في مصر.

وشددت وزارة التربية والتعليم ، على أن امتحان EST يقيس مهارات في القراءة والكتابة والرياضيات من خلال اختبار المهارات المعرفية والتحليلية.

وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، معايير التحاق الطلاب الدارسين لنظام الدبلومة الامريكية بـ الجامعات المصرية الحكومية الخاصة والاهلية، في اطار التنسيق الكامل مع وزارة التعليم العالي.

رسائل هامة من وزير التعليم لطلاب الدبلومة الامريكية

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : منعا للشائعات المغرضة التي تطلقها أبواق مافيا التعليم الدولي نوضح الاتي :

١) امتحانات ال SAT مقبولة في تنسيق الجامعات حتى ١٥ فبراير ٢٠٢١ ولن يعتد بنتائج هذا الامتحان بعد هذا التاريخ بأى شكل من الأشكال.

٢) امتحانات ACT مقبولة حتى تاريخ ١٥ اغسطس ٢٠٢١ وهي المحاولة الاخيرة المعترف بها لدخول الجامعات المصرية.

٣) امتحانات EST الدولية والتي تديرها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني هي الامتحانات الرسمية الوحيدة المؤهلة للتنسيق بالجامعات المصرية (بعد فترة سماح من ١٥ فبراير الى ١٥ اغسطس ٢٠٢١) لطلاب Grades 11, 12.

٤) يسمح لطلاب Grades 11, 12 بال matching وكذلك ال super matching عبر نظم التقييم المختلفة كاستثناء في هذه المرحلة الانتقالية.

وأضاف وزير التربية والتعليم : اما امور تنسيق هذه الشهادات والنسب المحددة لها فهو من شأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فقط والقبول بالجامعات الدولية في مصر او خارجها له ضوابطه الخاصة وما سردناه أعلاه يعود على القبول بالجامعات الحكومية والخاصة والاهلية داخل جمهورية مصر العربية.

واختتم وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا : نرجو عدم الاستماع لما يردده رواد السوشيال ميديا ممن يروجون لاستثناءات او تغيير في القرارات وهو ما لم يحدث ولن يحدث في هذا الموضوع.