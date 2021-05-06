عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء السفر.. احرص على ترديده

دعاء السفر
دعاء السفر

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إنه إذا كان الإنسان على سفر فعليه أن يردد دعاء السفر.

 

وأشار علي جمعة خلال برنامج "مصر أرض الصالحين"، المذاع على الفضائية الأولى، إلى دعاء السفر قائلا: “اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوى عنا بعده، اللهم أنت الصاحب فى السفر والخليفة في الأهل، اللهم إنى أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة وسوء المنقلب في المال والأهل والولد”.

 

دعاء سيدنا يوسف

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، إن سيدنا يوسف عليه السلام عندما دخل مصر وأقام بها قال: اللهم إنى غريب فحببها إلى وإلى كل غريب، فامتدت دعوة يوسف واستجاب الله له فلم يدخل مصر غريب إلا أحب المقام بها ، داعيا الله أن يحبب مصر للناس أجمعين.

كيف نفوز بليلة القدر؟ علي جمعة يوضح

وأضاف “جمعة”، في تصريحات لبرنامج مصر أرض الصالحين، المذاع على القناة الأولى، أن المرسى أبو العباس، هو التلميذ المختار الذى ورث سر شيخه أبو الحسن الشاذلى، وظهرت عليه مبكرا علامات النبوغ فأجاد القراءة والكتابة والحساب وهو صغير، وحفظ القرآن كاملا في عام واحد وتعلم فن التعامل والاخلاقيات والتجارة وتتلمذ على يد أبى الحسن الشاذلى حتى صار زوجا لابنته وتلميذا مخلصا وتابعا فريدا.

 

وتابع الدكتور على جمعة: قال أبو الحسن الشاذلى للمرسى أبو العباس: "يا أبا العباس ما صحبتك إلا أن تكون أنت أنا وأنا أنت وقد كان "، كما قال المرسى أبو الحسن لما دخلنا للشيخ أبو الحسن الشاذلى قال "حصلت على خليفة الزمان وسألنى على اسمك وذكرت له اسمى ونسبى وقال لى لقد رفعت إلى منذ عشر سنين".

دعاء السفر علي جمعة مفتي الجمهورية السابق السفر مصر أرض الصالحين الفضائية الأولى

موضوعات متعلقة

هل يجوز شراء منزل في أوروبا عن طريق بنك غير مصري؟ الإفتاء تجيب

علي جمعة: الحياء من الأخلاق التي تميز الإسلام وأهله

هل يجوز للزوجة إخراج زكاة الفطر حال إعسار الزوج؟ مركز الأزهر يوضح

كيف نفوز بليلة القدر؟ علي جمعة يوضح

لا أحب زوجي وأعيش معه من أجل الأبناء فهل هذا حرام؟ الإفتاء تجيب

ما أفضل صدقة جارية أقوم بعملها لأمي المتوفاة؟ الإفتاء تجيب

4 شروط يجب أن تتحقق للمسافر ليتمتع برخصة الإفطار؟ الإفتاء توضح

هل يجوز التيمم عند قطع المياه؟ أمين الفتوى يوضح

ترشيحاتنا

المغرب يقرر استدعاء سفيرته في برلين للتشاور

مواطن يشكو عدم استلام وحدته بالإسكان الاجتماعى فى مدينة السادات

هواوي تسعى للاستحواذ على شركة سيارات صينية

الرئاسي الليبي يكلف حسين العائب برئاسة «المخابرات»

الفتوى والتشريع تفرض عدم جواز إعفاء مستأجر مصنع من أداء القيمة الإيجارية

وظائف خالية بجامعة عين شمس ..اعرف تفاصيلها الآن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق هائل يلتهم ١٠ باكيات وفرش الباعة في موقف أحمد حلمي

بعد مروره في سماء مصر.. 6 ساعات تحدد موعد ومكان سقوط الصاروخ الصيني الشارد

ماذا يحدث في مصر الليلة ؟.. تحركات استثنائية منعا لكارثة | تفاصيل

لا حظر حتى الآن..مجلس الوزراء يكشف عن الأماكن المستثناة من قرار الإغلاق

الحكومة تكشف حقيقة فرض حظر تجول وإيقاف وسائل النقل وإغلاق المحال

خسائر فادحة.. ما عقوبة بكين حال سقوط الصاروخ الصيني على منطقة سكنية؟

الجريدة الرسمية تنشر 6 قرارات جمهورية جديدة .. تعرف عليها

تفاصيل ١٥ دقيقة تحقيقات مع سيد عبدالحفيظ فى أزمة المكالمات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمين المجلس الأعلى للآثار يتفقد مشروع نقل مركب خوفو الأولى.. صور

أعراض جديدة لـ فيروس كورونا تصيب المخ

قتلوا زعيمتهم وحنطوها في شجرة الكريسماس.. معتقدات غريبة لطائفة أمريكية|صور

بسبب جدول الضرب .. عروس تترك عريسها ليلة الزفاف| صور

فيديو

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

فيديو جراف| حرب تلقيح .. بوادر خناقة بين سمية الخشاب وأحمد سعد

جمعوا ملابس الزبائن.. شاهد أغرب سرقة في محل خياطة بالرياض .. فيديو

فيديوجراف.. تطورات جديدة في أزمة سد النهضة الإثيوبي

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: أولويات أنديتنا

عبد المعطى أحمد يكتب: المصريون حائرون!

د.فتحي حسين يكتب: ثروة الوطن الحقيقية

د. شيماء علام تكتب: فن المعية

سارة حسني يكتب: يا صاحب العذر..أبشر

دينا شرف الدين تكتب: أين دراما رمضان من سطوة الإعلانات؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

شريف سمير

نبيذ «الفخرانى».. وخادمه «طريف»!

مروة لطفي

أحلم بدراما إنسانية

محمد أرسلان

حروب المياه والغاز وكورونا

بهجت العبيدي

في التراث

محمد نوار

(فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ)!

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

ريهام مازن

ماذا تعرف عن شم النسيم؟؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ