دعاء السفر.. احرص على ترديده

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إنه إذا كان الإنسان على سفر فعليه أن يردد دعاء السفر.

وأشار علي جمعة خلال برنامج "مصر أرض الصالحين"، المذاع على الفضائية الأولى، إلى دعاء السفر قائلا: “اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوى عنا بعده، اللهم أنت الصاحب فى السفر والخليفة في الأهل، اللهم إنى أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة وسوء المنقلب في المال والأهل والولد”.

دعاء سيدنا يوسف

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، إن سيدنا يوسف عليه السلام عندما دخل مصر وأقام بها قال: اللهم إنى غريب فحببها إلى وإلى كل غريب، فامتدت دعوة يوسف واستجاب الله له فلم يدخل مصر غريب إلا أحب المقام بها ، داعيا الله أن يحبب مصر للناس أجمعين.

وأضاف “جمعة”، في تصريحات لبرنامج مصر أرض الصالحين، المذاع على القناة الأولى، أن المرسى أبو العباس، هو التلميذ المختار الذى ورث سر شيخه أبو الحسن الشاذلى، وظهرت عليه مبكرا علامات النبوغ فأجاد القراءة والكتابة والحساب وهو صغير، وحفظ القرآن كاملا في عام واحد وتعلم فن التعامل والاخلاقيات والتجارة وتتلمذ على يد أبى الحسن الشاذلى حتى صار زوجا لابنته وتلميذا مخلصا وتابعا فريدا.

وتابع الدكتور على جمعة: قال أبو الحسن الشاذلى للمرسى أبو العباس: "يا أبا العباس ما صحبتك إلا أن تكون أنت أنا وأنا أنت وقد كان "، كما قال المرسى أبو الحسن لما دخلنا للشيخ أبو الحسن الشاذلى قال "حصلت على خليفة الزمان وسألنى على اسمك وذكرت له اسمى ونسبى وقال لى لقد رفعت إلى منذ عشر سنين".