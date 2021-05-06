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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لو مهتم.. 3 طرق لعلاج الربو

علاج الربو
علاج الربو

يعتبر شهر مايو من شهور التوعية بمرض الربو، والذي يعد من أهم وأكثر الأمراض انتشارا حول العالم.

لا يمكن علاج الربو ، ولكن يمكن السيطرة على أعراضه، نظرًا لأن الربو غالبًا ما يتغير بمرور الوقت ، فمن المهم أن تعمل مع طبيبك لتتبع العلامات والأعراض وتعديل علاجك حسب الحاجة.

أجهزة الاستنشاق

يمكن أن تساعد أجهزة الاستنشاق في تخفيف أعراض الربو بشكل جيد

أجهزة الاستنشاق المريحة

سيُعطى معظم المصابين بالربو جهاز استنشاق مسكن، وتستخدم جهاز الاستنشاق المخفف لعلاج الأعراض عند حدوثها، ويجب أن يخففوا الأعراض في غضون بضع دقائق.

أجهزة الاستنشاق المخففة لها آثار جانبية قليلة ، لكنها قد تسبب أحيانًا اهتزازًا أو تسارعًا في ضربات القلب لبضع دقائق بعد استخدامها.

 

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أجهزة الاستنشاق الوقائية

إذا كنت بحاجة إلى استخدام جهاز الاستنشاق المخفف كثيرًا ، فقد تحتاج أيضًا إلى جهاز الاستنشاق الوقائي.

أنت تستخدم جهاز الاستنشاق الوقائي كل يوم لتقليل التهاب وحساسية الشعب الهوائية ، مما يوقف ظهور الأعراض، ومن المهم استخدامه حتى عندما لا تكون لديك أعراض.

 
 

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