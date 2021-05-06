شوبير عن موافقة بيراميدز على إعادة مباراة الزمالك: والله لعبة حلوة

علق الإعلامي أحمد شوبير لاعب النادي الاهلي السابق، على موافقة نادي بيراميدز علي إعادة مباراته مع الزمالك بعد طلب الأبيض بإعادة المباراة التي انتهت بالتعادل.



وكتب شوبير عبر تويتر، قائلا: "‏والله لعبه حلوه من بيراميدز".

وتقدم نادي بيراميدز بخطاب إلى اتحاد الكرة يتضمن موافقته على الطلب الذي أعلنه نادي الزمالك عن طريق مجلس إدارته ورغبته في إعادة مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري الممتاز والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وأكد بيراميدز في خطابه لاتحاد الكرة أنه يطلب الموافقة على ما أعلنه أحد أعضاء لجنة إدارة الزمالك من تقديم طلب لإعادة المباراة وأن بيراميدز يطلب تحديد موعد جديد لها، خاصة وأنه صاحب الأفضلية خلال اللقاء، مشيرا إلى تعرضه للظلم الفادح خلال المباراة باحتساب ركلة جزاء غير صحيحة تعادل منها أصحاب الأرض، بجانب التغاضي عن طرد اللاعب طارق حامد مع بداية الشوط الثاني.

كما أشار إلى أن إنهاء المباراة قبل موعدها القانوني لم يخدم بيراميدز الذي كان يبحث عن التعويض من خلال محاولاته الهجومية المتواصلة لتسجيل هدف الفوز قبل انتهاء المباراة، وأبدى بيراميدز استيائه من مستوى التحكيم خلال اللقاء وأشار كذلك إلى كثرة الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها بيراميدز هذا الموسم، مطالبا بعدم تولي الحكم جهاد جريشة إدارة مباريات الفريق مستقبلا في ظل الأخطاء المرتكبة ضد النادي.

وشدد بيراميدز على أنه يتعرض للظلم على كافة الأصعدة بما لا يحافظ على قواعد المنافسة العادلة، مؤكدا شكواه من الإجهاد كونه أكثر الأندية المصرية خوضا للمباريات المحلية والقارية هذا الموسم، وعدم مراعاة ذلك من لجنة المسابقات بالاتحاد.