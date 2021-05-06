تعرف علي مواعيد مباريات بطولة الجمهورية لناشئين الزمالك

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إجراء تعديل في مواعيد مباريات بطولة الجمهورية للناشئين مواليد 2003 ، للفرق المتنافسة على البطولة موسم 2020/2021 ، والتي يتصدر فيها الزمالك ترتيب المسابقة برصيد 32 نقطة.

وتم تعديل مواعيد الجولات 15 ، 16 ، 17 ، 18 ، وجاءت التعديلات كالتالي :

-الجولة رقم 15 – يلتقي الزمالك والأهلي، ستقام يوم 16-5 بدلا من 7-5

-الجولة رقم 16 – لن يلعب خلالها الزمالك وفقا لنظام البطولة، وستقام تلك الجولة يوم 19-5 بدلا من 11-5

-الجولة رقم 17 – يلتقي الزمالك مع سيراميكا كليوباترا وستقام يوم 23-5 بدلا من 18-5

-الجولة رقم 18- يلتقي الزمالك مع إنبي، وستقام يوم 26-5 بدلا من 22-5.