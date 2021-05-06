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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

قرارات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي التي أصدرها لمواجهة فيروس كورونا والحد من تفشي الموجة الثالثة للجائحة العالمية كوفيد 19 جاءت حفاظا على الصحة العامة للمواطنين. 

قرارات رئيس الوزراء

شملت قرارات رئيس الوزراء إغلاق عدة أنشطة من التاسعة مساءً إلى السادسة صباحًا، وتشمل جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات.

كما شملت قرارات رئيس الوزراء غلق الكازينوهات والملاهي، والنوادي الليلية والحانات، والمولات التجارية وغيرها من المحال العامة من التاسعة مساءً حتى السادسة صباحًا، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المقررة.

كما تشمل قرارات رئيس الوزراء التي أصدرها بالأمس اقتصار العمل في المطاعم بعد التاسعة مساء على خدمة التيك أواي وتوصيل الطلبات إلى المنازل. 

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ولا تسري قرارات مدبولي على عدة منشآت، وهي المطاعم والكافتريات الكائنة بالفنادق، ومحال البقالة والبدالين التموينيين، ومحال الخضروات والفاكهة، والصيدليات ومحال اللحوم والدواجن، والسوبر ماركت ومحال الأسماك، وأسواق الجملة المرخصة، والتي يقتصر العمل بها من 9 مساء حتى 6 صباحا على استلام وتسلم البضائع فقط دون أي تعامل مع الجمهور، وكذلك ماكينات تموين المركبات بالوقود، ومراكز الصيانة السريعة بمحطات الوقود. 

ومنعت قرارات الحكومة أي احتفالات أو فعاليات فنية أو ثقافية، أيا كان مكان إقامتها، مثل الحفلات الفنية والاحتفالات الشعبية، والموالد والمهرجانات وما يماثلها إعمالا لـ قرارات رئيس الوزراء الأخيرة . 

ومن ضمن قرارات رئيس الوزراء لمواجهة كورونا غلق النوادي الرياضية من التاسعة مساءً، وكذلك النوادي الشعبية ومراكز الشباب، وصالات الألعاب الرياضية، ودور السينما والمسارح ودور الثقافة. 

ومن بين آخر قرارات لمجلس الوزراء إغلاق جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة، واقتصار إقامة الأفراح حتى التاسعة وفي أماكن مكشوفة.

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