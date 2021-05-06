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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا وفرنسا تؤيدان رفع براءات اختراع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تأييده رفع بلاده براءات الاختراع عن لقاحاتها المضادة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، قال بوتين، اليوم الخميس، إنه يؤيد فكرة التنازل عن براءات الاختراع للقاحات كورونا، داعيًا حكومته إلى النظر في رفعها.

أمريكا تؤيد رفع براءات اختراع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا

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كما أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دعمه رفع الملكية الفكرية عن لقاحات فيروس كورونا.

لكن ماكرون أصر أيضًا على أن الأولوية العاجلة للبلدان الأكثر ثراءً يجب أن تكون أولاً التبرع بجرعات من اللقاح للبلدان الفقيرة.

وكانت الإدارة الأمريكية، أعلنت أمس الأربعاء، تأييدها رفعاً عالمياً لبراءات اختراع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأوضحت أنها سوف تشارك في المفاوضات حول شروط ذلك في منظمة التجارة العالمية.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، قالت ممثلة التجارة الأمريكية كاثرين تاي في بيان، إن حقوق الملكية الفكرية للشركات مهمة، إلا أن واشنطن "تدعم التنازل عن تلك الحماية للقاحات كوفيد-19".

وأضافت: "هذه أزمة صحية عالمية، والظروف الاستثنائية لوباء كوفيد-19 تستدعي اتخاذ تدابير استثنائية".

فرنسا روسيا فيروس كورونا لقاحات كورونا فيروس كورونا

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