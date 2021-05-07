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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف: يوجه بتكثيف حملات الرقابة لمتابعة تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بفتح وغلق المحال التجارية ضمن إجراءات مواجهة تداعيات كورونا

محافظ بني سويف: إجراءات رادعة تجاه المخالفين لمواعيد الغلق

صدى البلد

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على رؤساء مراكز ومدن المحافظة بتكثيف حملات الرقابة والمتابعة لتنفيذ قرارات فتح وغلق المحال التجارية والمطاعم العامة والكافيهات وغيرها ، والتي تبدأ اعتبارًا من مساء اليوم ولمدة أسبوعين وحتى 21 مايو الجاري، مؤكدا متابعة تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الغلق والفتح الجديدة بكل حزم.

تضمنت قرارات رئاسة مجلس الوزراء: غلق كل المحال والمقاهي والمطاعم الـ 9 مساءً مع السماح للمطاعم بتوصيل الطلبات للمنازل، فضلاً عن استثناء محال السوبر ماركت والبقالة والأفران والمخابز والصيدليات، واستمرار غلق الشواطئ والمتنزهات والحدائق خلال إجازة عيد الفطر، وحظر إقامة أي فعاليات أو احتفالات، وإقامة صلاة العيد مثل صلاة الجمعة، وسيسمح بها فقط في المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة وحظر اصطحاب الأطفال، وإجازة عيد الفطر من الأربعاء القادم وحتى الأحد 16 مايو.

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جاء ذلك خلال اجتماعه برؤساء الوحدات المحلية السبع وعدد من وكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية، حيث شدد المحافظ على تكثيف حملات المتابعة "خلال أيام العيد" لرفع الإشغالات من الطرق والميادين لتسهيل الحركة المرورية، والتعامل الفوري مع أية تعديات في المهد قبل تفاقمها.

 

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