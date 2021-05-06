تطعيم عمال النظافة أولا
محافظ الفيوم يناشد المواطنين بسرعة تسجيل البيانات لتلقي لقاح كورونا
أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم عن تسجيل بيانات 3724 مواطناً - منذ انطلاق المبادرة حتى اليوم - من خلال الأماكن التي تم توفيرها بالمدارس ومراكز الشباب على مستوى المحافظة، لافتاً الى بدء تلقي المواطنين اللقاح ضمن مبادرة محافظة الفيوم للتيسير على المواطنين الراغبين في التسجيل للتطعيم بلقاح "كورونا" طبقاً لبرتوكول وزارة الصحة.
أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه تم تسجيل بيانات 3724 مواطناً ـ حتى اليوم ـ بواقع 2130 من خلال مراكز الشباب والبالغ عددها 64 مركزاً، وتسجيل 1594 مواطناً من خلال المدارس والبالغ عددها 66 مدرسة، لافتاً إلى تلقي عدد 170 مواطناً من المسجلين بالمبادرة للقاح بمركز شباب سنورس، مشيراً إلى أنه جاري التطعيم بلقاح كورونا اليوم بقرية الشواشنة التابعة لمركز يوسف الصديق، للمواطنين المسجلين ضمن مبادرة المحافظة.
وفي ذات السياق، أشار المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم الى تطعيم 190 عامل من عمال مجلس مدينة الفيوم، تنفيذاً لتوجيهات محافظ الفيوم بتطعيم جميع عمال النظافة الذين يقومون برفع المخلفات الصلبة طبقاً لبروتكولات وزارة الصحة والسكان، لافتاً الى البدء بعمال مجلس مدينة الفيوم، ثم باقي المراكز، وكذا تطعيم موظفي الإدارات المحلية من الفئات المستهدفة التي تتعامل بصورة مباشرة مع الجمهور، والعاملين بالمديريات والقطاعات الخدمية المختلفة.
وأكد محافظ الفيوم حرصة على متابعة أعمال تطعيم المواطنين وعمال النظافة أولاً بأول، مناشداً جميع المواطنين ممن ليس لديهم القدرة على التسجيل عبر التطبيق الإلكتروني، بسرعة التوجه للمنافذ التي تم تجهيزها لتسجيل بياناتهم للحصول على اللقاح، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية خلال عملية التسجيل حفاظاً على سلامتهم.
كما أكد محافظ الفيوم، أن العمل يسير على الوجه الأكمل وفقاً للإجراءات التي أقرتها وزارة الصحة والسكان لمكافحة العدوى، مشدداً على ضرورة التزام جميع المستحقين بالنظام وبالإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية والصحية، لمنع انتشار العدوى بالأمراض، محذراً من التهاون في تطبيق الإجراءات في ظل الارتفاع المتزايد في أعداد المصابين بالفيروس.
وأشار محافظ الفيوم، إلى أن الدولة المصرية تعمل على توفير الخدمة الطبية والعلاجية المناسبة للمواطنين، مؤكداً أن اللقاح المستخدم في التطعيم للوقاية من فيروس كورونا آمن تماماً، مشدداً على تكثيف التوعية من خلال الجهات المعنية بأهمية تلقى اللقاح حفاظاً على سلامة المواطنين.