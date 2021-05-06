جمال قرين يكتب: مزرعة الموت

بداية الحمد لله الذى نجا مصرنا الحبيبة مما حصل للأشقاء فى العراق وسوريا وليبيا واليمن لأن التخطيط كان مروعا ومخيفا لتمزيق هذا الوطن صاحب الحضارة والتاريخ العريق ..لكن الله أراد أن يحفظ هذا البلد من مؤامرات الإخوان وأعوانهم وهم كثر ' وتستطيع من خلال الاختيار1والاختيار2 أن تتأكد من حجم هذه المؤامرات بداية من درنة للصحراء الغربية الى شمال سيناء إنها حرب حقيقية ولك أن تشاهد حجم الأسلحة التى يحوزها هؤلاء الارهابيون من جنسيات عربية وأجنبية مختلفة ولولا لطف الله بنا لأصبحت مصر اليوم مستنقعا للدماء والاحتراب الأهلى فى كل مدينة وقرية وتابع ..

إن وجود القوات المسلحة الباسلة والشرطة الشجاعة بالاضافة الى وعى المصريين كانوا صمام أمان لحفظ بلدنا وعدم سقوطها وبصراحة الثلاثة كانوا سببا مباشرا فى بقاء هذا الوطن مستقلا ومتماسكا ويقينى أن "مزرعة الموت " بالبحيرة والتى وقعت تحت بصر و أيدى رجال الامن الشجعان كانت تشبه تحصينات خط بارليف لو قلنا تجاوزا لأنها تضم كل شىء يحمل الدمار والخراب والقتل ومن صنع تلاميذ سيد قطب الارهابيين أو مايسمون أنفسهم بجماعة الاخوان المسلمين والاسلام منهم براء لأنه لايعرف القتل والدم ..

إن الاختيار 2 يؤكد أن مصر بخير مادام فيها جيش صلب قوى وشرطة باسلة وقيادة شجاعة وحكيمة فى ذات الوقت ..

تخيل صديقى القارىء لونجحت قوى الشر على بسط نفوذها شمال سيناء وأعلنتها إمارة كما كان مخططا لها كان شكل الصراع اليوم حيبقى ازاى ؟! الاختيار2 كشف لنا عن معدن الرجال الشرفاء من الجيش والشرطة والمواطنين عكس هؤلاء الخونة الذين تركوا مواقعهم سواء بالقوات المسلحة او الشرطة وانضموا لهؤلاء الأوغاد الارهابيين والسؤال الذى يطرح نفسه الان من الذى ربى هؤلاء الضباط الخونة ؟! ان الامهات والاباء يتحملون جزءا كبيرا من المسئولية فى تربيتهم لأنه لم يغرسوا فى نفوسهم الوطنية و لاالانتماء للوطن الذى يستحق منا الكثير ..

بصراحة حينما شاهدث "مزرعة الموت" ورأيت كم الاسلحة والمتفجرات الرهيبة التى تمت مصادرتها شعرت بحجم الأخطار الكبيرة التى كانت تهدد مصر سواء بالداخل اوالخارج ولاتزال هذه المخاطر مستمرة ولكن بنسب مختلفة .. فتش عن الاخوان فى أى مصيبة حصلت فى مصر منذ 2013تجدهم وراءها ..برافو الاختيار 1' 2 وكل التحية لضباط وجنود القوات المسلحة ورجال الداخلية الشجعان ولأسر المصابين والشهداء على مايقدمونه من تضحيات غالية من أجل الوطن .