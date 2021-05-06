كرم كردي يعلن ترشحه في انتخابات اتحاد الكرة

أعلن كرم كردي عضو اتحاد الكرة المصري السابق، ترشحه في انتخابات الجبلاية المقبلة ".وقال كردي عبر برنامج "النجوم في رمضان مع ريهام سويلم"، إنه سيترشح على مقعد العضو في انتخابات اتحاد الكرة المصري المقبلة.



وأضاف عضو اتحاد الكرة السابق:" أنه لن يترشح على مقعد رئاسة اتحاد الكرة في حال ترشح هاني أبوريدة".

وعن رأيه في اللجنة الخماسية التي تتولى إدارة اتحاد الكرة، أكد، أن خبرة اللجنة الخماسية كانت قليلة للغاية في العمل الرياضي، لذلك اللجنة الثلاثية أفضل منهم بسبب وجود أحمد مجاهد.

وأوضح كرم كردي:" لا فرق بين أحمد مجاهد وعمرو الجنايني، بسبب خبرة مجاهد الكبيرة في المجال الرياضي".

وتابع:" لابد من وجود وجوة جديدة في اتحاد الكرة، بجانب وجود عناصر الخبرة".