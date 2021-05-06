مسكن وبطاقات سعادة .. قلبى اطمأن يدخل البهجة على مرضى القلب



عرض برنامج "قلبي اطمأن" فى الحلقة الـ 23 من الموسم الرابع، أهم المبادرات التى تم تصويرها طوال الموسم للعرض فى شهر رمضان عن طريق مساعدة مرضى القلب وتقديم مساكن لهم .

وبدأ غيث مقدم البرنامج بكلمته المعتادة " بسم الله نبدأ سعادات جديدة، وذهب إلى رجل يمنى مصاب بالقلب ووضع الأطباء بطارية فى قلبه ودعا للمسلمين أن يشفيهم ويعافيهم لأن العافية أهم شئ فى هذه الدنيا " .



وقدم غيث أيضأ بطاقة سعادة لشخص آخر عبارة عن سكن ومنزل له وقدم له قطعة أرض يبنى عليها منزلا كما يرغب ، كما ذهب لأحد الأشخاص وأعطاه مسكنا وقطعة أرض وبطاقة سعادة بها أموال أيضا .



جدير بالذكر أن برنامج قلبي اطمأن" يعرض خلال شهر رمضان، ويتيح للمشاهد الفرصة لعيش تجربة اجتماعية مع"غيث"، الشاب الذي يبحث في أماكن مختلفة من العالم عن أشخاص ضاقت بهم الأرض ليغير حياتهم نحو الأفضل،ويمكنهم من التغلب على مشقات الحياة.