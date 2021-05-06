د.علاء الشال يكتب: خطر الهجرة غير الشرعية

الهجرة غير الشرعية من الناحية الاجتماعية خطر لا شك فيه ومن الناحية الأمنية فهي محفوفة بالمخاطر ومن الناحية الاقتصادية في مكلفة جدًا.

ولقد أفتت دار الإفتاء المصرية أن الهجرة غير الشرعية حرام ومن فكر فيها يأثم لما فيها من خطر على حياة الإنسان

فمن علم أنه سيسلك طريقًا محفوفًا بالمخاطر وأصر على أن يفعل ذلك فهو آثم شرعًا. الهجرة غير الشرعية قلت جدًا في مصر ولكنها لا زالت كثيرة في ليبيا والمغرب.

يخيل في أذهان الكثيرين أن مجرد السفر إلى أوروبا يعد طريق الذهب وهذا غير صحيح. سبعون في المائة من الذين هاجروا هجرة غير شرعية لقوا حتفهم ضمن حيتان البحر التي التهمتهم ولم تبق منهم شيئًا.

والذين نجوا من الهجرة غير الشرعية بطريق أو بآخر قد خرجوا من النار إلى النار فدخلوا في سجون الدول الأوروبية ،أ, سقطوا في فخ داعش وغيرها من جماعات التطرف

لقد أعلنت أوروبا حالة طوارئ في مواجهة الهجرة غير الشرعية خاصة مع أهلنا في سوريا ولم تحتضنهم دولة وجعلتهم كأبنائها كما فعلت مصر

علينا أن نخلق فرص عمل جيدة للشباب وهو بالفعل ما تحرص عليه الدولة بكل ما تملك من قوة ، ولقد أجادت الحكومة فعلاً خلال السنوات الأخيرة في خلق فرص عمل للشباب على الرغم من تصاعد تفشي وباء كورونا

تنعدم الرغبة في السفر للخارج متى وجد الشباب متنفسا اقتصاديا جيدا ، وهناك تقارير تؤكد انخفاض معدل الهجرة غير الشرعية في مصر. بلاشك أن أفواج المهاجرين غير الشرعيين تمثل قنابل موقوتة لمختلف الدول.

تجد على الانترنت صورا لمركب ضعيف جدًا وليس فيه أي إمكانيات ويركب عليه ما لا يقل عن ثلاثمائة من المهاجرين غير الشرعيين والأمواج تتقاذفهم من كل جانب.

ويمكن القول ما دام هناك أسباباً للهجرة غير الشرعية ومشجعون لها ومن يتربحون منها لن نجد علاجا جذريا لتلك المشكلة

يقول أحدهم : إنه حاول السفر على ظهر إحدى المراكب قبل أربع سنوات ثم أوقفتنا قوات حرس الحدود وألقت القبض على كل من كان في المركب وخسرت ثلاثين ألف جنيهًا.

هناك تجار للبشر وسماسرة للهجرة غير الشرعية، ويقومون بشراء مراكب متهالكة كبيرة الحجم بمبالغ ضعيفة جدًا ثم يجمعون الشباب على أنهم صيادون مقابل الحصول على مبلغ مالي يصل لأربعين ألف جنيه.

رغم الرحلة الشاقة وخطر التعرض للموت إلا أن بعض الشباب لا زال يحاول الهجرة والسماسرة لا يسكتون، والناس لا تتعظ ولا تحب أن تتعظ إلا عندما ترى الموت أمامها.

لقد أعلنت وزارة الهجرة بالتعاون مع عدد من الوزارات لتوعية الشباب بالهجرة غير الشرعية والموضوع واسع كبير، وتسعى الدولة لمواجهة الهجرة غير الشرعية. وجود الهجرة غير الشرعية يعني وجود سوء فهم لما قدره الله تعالى، على الشخص أن يرضى بالقضاء والقدر ويخفف المعاناة عن نفسه.

الإنسان يتحسر على أب وأم يتركان أولادهما يركبان مهج البحر وهم يعرفون أنها محاطة بالمخاطر.

نسأل الله السلامة لكل أبنائنا وأحبابنا

حفظ الله مصر وجيشها ورئيسها