مع الأسد.. خالد سليم يفاجئ متابعيه من دبي

خالد سليم في احدث ظهور

نشر خالد سليم، صور جديدة له وذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر خالد سليم في الصور من دبي في أحد المزارع، وظهر وهو يطعم عدد كبير من الحيوانات من ضمنهم الأسد مما آثار إعجاب متابعيه.

يذكر أن أعلن المطرب خالد سليم، عن منحه “الإقامة الذهبية” من قبل دولة الإمارات.

وعلق على صفحته بـ"فيس بوك" قائلا: «أتقدم بخالص الشكر لسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي على دعمه للفنانين والمبدعين، كل الشكر والتقدير إلى هيئة الثقافة والفنون بدبي لمنحي الإقامة الذهبية لمدة عشر سنوات والإدارة العامة للهجرة والجنسية على مجهوداتهم وحسن الاستقبال والحفاوة ، ربي يحفظ هذا البلد حكومة وشعباً».





وشارك الفنان خالد سليم متابعيه مؤخرا فيديو جديد له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر خالد سليم في الفيديو من منزله برفقة أبنائه و هو يصلي بهم مما أثار إعجاب متابعيه.

وآخر أعمال الفنان خالد سليم، مسلسل "جمال الحريم"، الذي شارك فيه مع الفنانة نور، وحازم سمير، ودينا فؤاد.

ويستعد خالد سليم لتقديم مسرحية غنائية في الفترة القادمة، كما يستعد لطرح فيديو كليب جديد يميل إلى اللون الدرامي.