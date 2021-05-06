عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خالد سليم في احدث ظهور

مع الأسد.. خالد سليم يفاجئ متابعيه من دبي

خالد سليم
خالد سليم

نشر خالد سليم، صور جديدة له وذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

 

وظهر خالد سليم في الصور من دبي في أحد المزارع، وظهر وهو يطعم عدد كبير من الحيوانات من ضمنهم الأسد مما آثار إعجاب متابعيه.

 

يذكر أن أعلن المطرب خالد سليم، عن منحه “الإقامة الذهبية” من قبل دولة الإمارات.

 

وعلق على صفحته بـ"فيس بوك" قائلا: «أتقدم بخالص الشكر لسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي على دعمه للفنانين والمبدعين، كل الشكر والتقدير إلى هيئة الثقافة والفنون بدبي لمنحي الإقامة الذهبية لمدة عشر سنوات والإدارة العامة للهجرة والجنسية على مجهوداتهم وحسن الاستقبال والحفاوة ، ربي يحفظ هذا البلد حكومة وشعباً».
 


وشارك الفنان خالد سليم متابعيه مؤخرا فيديو جديد له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وظهر خالد سليم في الفيديو من منزله برفقة أبنائه و هو يصلي بهم مما أثار إعجاب متابعيه.

 

وآخر أعمال الفنان خالد سليم، مسلسل "جمال الحريم"، الذي شارك فيه مع الفنانة نور، وحازم سمير، ودينا فؤاد.

 

ويستعد خالد سليم لتقديم مسرحية غنائية في الفترة القادمة، كما يستعد لطرح فيديو كليب جديد يميل إلى اللون الدرامي.

الفنان خالد سليم التواصل الاجتماعي انستجرام الفن الامارات

موضوعات متعلقة

بدون مكياج.. ناهد السباعي بإطلالة محتشمة في رمضان

مع أمينة خليل...أسماء جلال تشارك كواليس مسلسل خلي بالك من زيزي

أحمد مجدي يشوق متابعيه لحلقة مسلسل قصر النيل

درة وزوجها في زيارة للمتحف القومي للحضارة المصرية

أخد بالروصية.. ياسمين عبد العزيز تعطي أحمد العوضي حضن عنيف

ترشيحاتنا

بالتفصيل.. ننشر مسابقة الإمام المتميز بالأوقاف والجوائز

كرم كردي: قرار ترشح أحمد شوبير لانتخابات اتحاد الكرة ليس بيده

بتوجيهات من الرئيس السيسي.. مصر ترسل مساعدات طبية لتونس

وزير الزراعة:90 مليار جنيه حجم الاستثمارات في صناعة الدواجن

التعليم تقرر فصل الطالبتين المتورطتين في خناقة بـ الاسلحة البيضاء في المعادي

فرق متنقلة للتحصين بلقاح فايزر.. سلطنة عمان تكشف عن خطتها لمواجهة كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القانون يمنح إجازة بأجر كامل للموظف المخالط لمريض كورونا.. تفاصيل

ماذا يحدث في مصر الليلة ؟.. تحركات استثنائية منعا لكارثة | تفاصيل

حريق هائل يلتهم ١٠ باكيات وفرش الباعة في موقف أحمد حلمي

بعد مروره في سماء مصر.. 6 ساعات تحدد موعد ومكان سقوط الصاروخ الصيني الشارد

لا حظر حتى الآن..مجلس الوزراء يكشف عن الأماكن المستثناة من قرار الإغلاق

خسائر فادحة.. ما عقوبة بكين حال سقوط الصاروخ الصيني على منطقة سكنية؟

الحكومة تكشف حقيقة فرض حظر تجول وإيقاف وسائل النقل وإغلاق المحال

قرار صارم من اتحاد الكرة بشأن إعادة مباراة الزمالك وبيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمين المجلس الأعلى للآثار يتفقد مشروع نقل مركب خوفو الأولى.. صور

أعراض جديدة لـ فيروس كورونا تصيب المخ

قتلوا زعيمتهم وحنطوها في شجرة الكريسماس.. معتقدات غريبة لطائفة أمريكية|صور

بسبب جدول الضرب .. عروس تترك عريسها ليلة الزفاف| صور

فيديو

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

فيديو جراف| حرب تلقيح .. بوادر خناقة بين سمية الخشاب وأحمد سعد

جمعوا ملابس الزبائن.. شاهد أغرب سرقة في محل خياطة بالرياض .. فيديو

فيديوجراف.. تطورات جديدة في أزمة سد النهضة الإثيوبي

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: خطر الهجرة غير الشرعية

جمال قرين يكتب: مزرعة الموت

جمال قرين يكتب: كلمة لله والوطن

عمر عاقيل يكتب: أولويات أنديتنا

عبد المعطى أحمد يكتب: المصريون حائرون!

د.فتحي حسين يكتب: ثروة الوطن الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

شريف سمير

نبيذ «الفخرانى».. وخادمه «طريف»!

مروة لطفي

أحلم بدراما إنسانية

محمد أرسلان

حروب المياه والغاز وكورونا

بهجت العبيدي

في التراث

محمد نوار

(فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ)!

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

ريهام مازن

ماذا تعرف عن شم النسيم؟؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ