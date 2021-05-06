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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

احمد عيد عبد الملك يفتح النار علي اتحاد الكرة بسبب سيد عبد الحفيظ

صدى البلد

علق احمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق علي حفظ شكوي سيد عبد الحفيظ . ..

 

وغرد عبد الملك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر:" حفظ التحقيق علشان الموقع اعتذر و الفيديو اللي مصر كلها شافته مش إدانة و لا تهكم منه علي الحكام و لا بيقول اسامي حكام بعينهم و لا بيجيب سيرة النادي المنافس و معندوش نظرية المؤامرة أبداً بس مرتضي منصور الي كان مبوظ الرياضة و عامل احتقان

حفظ التحقيق مع سيد عبد الحفيظ

إبراهيم عبد الجواد يعلق على تصريحات سيد عبد الحفيظ وجهاد جريشة


قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم السماح لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بحضور مباريات فريقه بعد قرار الإدارة القانونية بالاتحاد بحفظ التحقيق الذي أجراه الاتحاد المصري معه اليوم بمعرفة حسين حلمي المستشار القانوني للاتحاد.


وأكد عبد الحفيظ خلال التحقيق معه بحضور محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي تقديره للمنظومة الكروية ولجنة الحكام بالاتحاد وأن تصريحاته نقلت بأحد المواقع بطريقة مغلوطة، حيث أنها لم ترد على لسانه.

 

الاتحاد المصري ادارة المسابقات مدير الكرة بالنادي الأهلي عبد الحفيظ إبراهيم عبد الجواد

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