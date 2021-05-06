احمد عيد عبد الملك يفتح النار علي اتحاد الكرة بسبب سيد عبد الحفيظ

علق احمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق علي حفظ شكوي سيد عبد الحفيظ . ..

وغرد عبد الملك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر:" حفظ التحقيق علشان الموقع اعتذر و الفيديو اللي مصر كلها شافته مش إدانة و لا تهكم منه علي الحكام و لا بيقول اسامي حكام بعينهم و لا بيجيب سيرة النادي المنافس و معندوش نظرية المؤامرة أبداً بس مرتضي منصور الي كان مبوظ الرياضة و عامل احتقان



قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم السماح لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بحضور مباريات فريقه بعد قرار الإدارة القانونية بالاتحاد بحفظ التحقيق الذي أجراه الاتحاد المصري معه اليوم بمعرفة حسين حلمي المستشار القانوني للاتحاد.



وأكد عبد الحفيظ خلال التحقيق معه بحضور محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي تقديره للمنظومة الكروية ولجنة الحكام بالاتحاد وأن تصريحاته نقلت بأحد المواقع بطريقة مغلوطة، حيث أنها لم ترد على لسانه.