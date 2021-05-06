الرجاء المغربي يكشف حقيقة إقتراب سفيان رحيمي من الانتقال لـ الأهلي

كشف سعيد وهبي المتحدث الرسمي باسم نادي الرجاء المغربي، حقيقة اقتراب سفيان رحيمي نجم الفريق، من الانتقال إلى الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كانت تقارير صحفية مغربية، أشارت خلال الأيام الماضية، إلى رغبة الأهلي، في التعاقد مع سفيان رحيمي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بناء على طلب الجنوب أفريقي يبتسو موسيماني المدير الفني للفريق.

وقال سعيد وهبي في تصريح خاص لـ " صدى البلد": الأهلي لم يتحدث معنا إطلاقا، بشأن إمكانية التعاقد مع سفيان رحيمي ".

وشارك سفيان رحيمي مع الرجاء، في 16 مباراة في الدوري المغربي، هذا الموسم، سجل خلالهما 6 أهداف وصنع 5 آخرين.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ سفيان رحيمي مليون و300 ألف يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

في سياق آخر يستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري، اليوم، الخميس، على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة ال 20، من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى الأهلي لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد السقوط أمام غزل المحلة، بهدف دون رد، في الجولة الماضية.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري كالتالي :

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ،وأحمد رمضان بيكهام ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا، ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.

ويحتل الأهلي وصافة ترتيب الدوري المصري برصيد 37 نقطة، خلف الزمالك متصدر الترتيب بـ 41 نقطة، مع تبقي مباراتين مؤجلتين له، بينما يتواجد الاتحاد السكندري في المركز الخامس بـ 29 نقطة.