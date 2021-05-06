دون إصابات.. السيطرة على حريق بحرم السك الحديد بالعصافرة شرق الإسكندرية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، على حريق اندلع بالهيش الموجود بحرم السكك الحديد بمنطقة العصفرة بحي المنتزه ثان، دون وقوع أي إصابات أو تأثير على حركة قطارات أبوقير أو التسبب في تعطيلها.

وبدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة ثان المنتزه بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق على حرم السكة الحديد، بمنطقة العصافرة، شرقي محافظة الإسكندرية.

أقرأ أيضًا:

يا حبيب الله .. مسحراتي شاب يرسم البهجة على وجوه الأطفال بالإسكندرية

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية ورجال إدارة الحماية المدنية في محافظة الإسكندرية، ومسؤولي حي ثان المنتزه، رفقة سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل أن ينتقل إلى الأماكن المجاورة.

وتلقت غرفة عمليات حي ثان المنتزه، من غرفة عمليات المحافظة، بشأن نشوب حريق بالهيش الموجود بحرم السكك الحديدية بمنطقة العصافرة القبلية.

وعلى الفور كلف اللواء حسن الجمال، رئيس حي ثان المنتزه، مسؤولي الإدارات المعنية بالحي بالتوجه إلى مكان الحريق للمعاينة واتخاذ اللازم وذلك برفقة الحماية المدنية وتبين عدم وجود أي خسائر أو إصابات، وتمت السيطرة على الحريق وعمل اللازم من خلال فريق الدفاع المدني.

وأوضح رئيس حي المنتزه أن الحريق لم يتسبب في توقف أو تعطل حركة القطارات وأن رجال الحماية المدنية نجحوا في السيطرة سريعًا على الحريق قبل أن تشتعل بالأماكن المجاورة.

وأشار إلى أنه جرى رفع آثار الحادث وسرعة رفع الهيش لعدم تكرار الواقعة، مرجحًا وصول جسم مشتعل إلى الهيش والبوص على جانب شريط السكة الحديد؛ ما أسهم في اشتعال النيران.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.