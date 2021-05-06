عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

دون إصابات.. السيطرة على حريق بحرم السك الحديد بالعصافرة شرق الإسكندرية

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق بحرم السك الحديد بالعصافرة شرق الإسكندري

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، على حريق اندلع بالهيش الموجود بحرم السكك الحديد بمنطقة العصفرة بحي المنتزه ثان، دون وقوع أي إصابات أو تأثير على حركة قطارات أبوقير أو التسبب في تعطيلها.

وبدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة ثان المنتزه بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق على حرم السكة الحديد، بمنطقة العصافرة، شرقي محافظة الإسكندرية.

أقرأ أيضًا:

يا حبيب الله .. مسحراتي شاب يرسم البهجة على وجوه الأطفال بالإسكندرية

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية ورجال إدارة  الحماية المدنية في محافظة الإسكندرية، ومسؤولي حي ثان المنتزه، رفقة سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق  قبل أن ينتقل إلى الأماكن المجاورة.

وتلقت غرفة عمليات حي ثان المنتزه، من غرفة عمليات المحافظة، بشأن نشوب حريق بالهيش الموجود بحرم السكك الحديدية بمنطقة العصافرة القبلية.

وعلى الفور كلف اللواء حسن الجمال، رئيس حي ثان المنتزه، مسؤولي الإدارات المعنية بالحي بالتوجه إلى مكان الحريق للمعاينة واتخاذ اللازم  وذلك برفقة الحماية المدنية وتبين عدم وجود أي خسائر أو إصابات، وتمت السيطرة على الحريق وعمل اللازم من خلال فريق الدفاع المدني.
وأوضح رئيس حي المنتزه أن الحريق لم يتسبب في توقف أو تعطل حركة القطارات وأن رجال الحماية المدنية نجحوا في السيطرة سريعًا على الحريق قبل أن تشتعل بالأماكن المجاورة.

وأشار إلى أنه جرى رفع آثار الحادث وسرعة رفع الهيش لعدم تكرار الواقعة، مرجحًا وصول جسم مشتعل إلى الهيش والبوص على جانب شريط السكة الحديد؛ ما أسهم في اشتعال النيران.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

اخبار المحافظات أخبار محافظة الإسكندرية المنتزة ثان حريق السكك الحديدية العصافرة

ترشيحاتنا

بالتفصيل.. ننشر مسابقة الإمام المتميز بالأوقاف والجوائز

كرم كردي: قرار ترشح أحمد شوبير لانتخابات اتحاد الكرة ليس بيده

بتوجيهات من الرئيس السيسي.. مصر ترسل مساعدات طبية لتونس

وزير الزراعة:90 مليار جنيه حجم الاستثمارات في صناعة الدواجن

التعليم تقرر فصل الطالبتين المتورطتين في خناقة بـ الاسلحة البيضاء في المعادي

فرق متنقلة للتحصين بلقاح فايزر.. سلطنة عمان تكشف عن خطتها لمواجهة كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القانون يمنح إجازة بأجر كامل للموظف المخالط لمريض كورونا.. تفاصيل

ماذا يحدث في مصر الليلة ؟.. تحركات استثنائية منعا لكارثة | تفاصيل

حريق هائل يلتهم ١٠ باكيات وفرش الباعة في موقف أحمد حلمي

بعد مروره في سماء مصر.. 6 ساعات تحدد موعد ومكان سقوط الصاروخ الصيني الشارد

لا حظر حتى الآن..مجلس الوزراء يكشف عن الأماكن المستثناة من قرار الإغلاق

خسائر فادحة.. ما عقوبة بكين حال سقوط الصاروخ الصيني على منطقة سكنية؟

الحكومة تكشف حقيقة فرض حظر تجول وإيقاف وسائل النقل وإغلاق المحال

قرار صارم من اتحاد الكرة بشأن إعادة مباراة الزمالك وبيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمين المجلس الأعلى للآثار يتفقد مشروع نقل مركب خوفو الأولى.. صور

أعراض جديدة لـ فيروس كورونا تصيب المخ

قتلوا زعيمتهم وحنطوها في شجرة الكريسماس.. معتقدات غريبة لطائفة أمريكية|صور

بسبب جدول الضرب .. عروس تترك عريسها ليلة الزفاف| صور

فيديو

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

فيديو جراف| حرب تلقيح .. بوادر خناقة بين سمية الخشاب وأحمد سعد

جمعوا ملابس الزبائن.. شاهد أغرب سرقة في محل خياطة بالرياض .. فيديو

فيديوجراف.. تطورات جديدة في أزمة سد النهضة الإثيوبي

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: خطر الهجرة غير الشرعية

جمال قرين يكتب: مزرعة الموت

جمال قرين يكتب: كلمة لله والوطن

عمر عاقيل يكتب: أولويات أنديتنا

عبد المعطى أحمد يكتب: المصريون حائرون!

د.فتحي حسين يكتب: ثروة الوطن الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

شريف سمير

نبيذ «الفخرانى».. وخادمه «طريف»!

مروة لطفي

أحلم بدراما إنسانية

محمد أرسلان

حروب المياه والغاز وكورونا

بهجت العبيدي

في التراث

محمد نوار

(فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ)!

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

ريهام مازن

ماذا تعرف عن شم النسيم؟؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ