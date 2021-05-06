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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم تقرر فصل الطالبتين المتورطتين في خناقة بـ الاسلحة البيضاء في المعادي

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عاجلا ردًا على ما أثير حول واقعة مدرسة السيدة رقية الثانوية التجارية، والتي شهدت تشاجر طالبتين (طلاب عمال) بأسلحة بيضاء داخل المدرسة.

حيث شكلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لجنة للتحقيق في الواقعة وللوقوف على ملابسات الحادث.

وتبين للجنة التحقيق الآتي:
- أثناء خروج الطالبات من الامتحان صباح اليوم قامت الطالبة (ه.م) بالاعتداء على زميلتها الطالبة (ه.ع) بآلة حادة (Cutter) وعند محاولة أحد الإداريين بالمدرسة التدخل لفض المشاجرة قامت الطالبة المعتدية بالاعتداء عليه بقطع فى وتر اليد وتم الذهاب به إلى المستشفى لاسعافه هو والطالبة المعتدى عليها ولازالوا محتجزين بالمستشفى.

- وبناء عليه تم إستدعاء الطالبة المعتدية من قبل الشرطة لاستجوابها وتم اصطحابها إلى قسم شرطة المعادى والموضوع قيد التحقيق بالنيابة.

وقررت وزارة التربية والتعليم التالي:
- فصل الطالبتين من الدراسة.
- نقل مدير المدرسة لحين انتهاء التحقيقات.

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