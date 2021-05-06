فرج:جامعة الأزهر قطعت شوطا كبيرا في مشروع التحول الرقمي

أكد الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس جامعة الأزهر للتنسيق الإلكتروني، حرص إدارة الجامعة، برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومسئول ملف التحول الرقمي، على المضي قدمًا في ملف التحول الرقمي.

وأوضح فرج خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الفنية لمشروع التحول الرقمي بالجامعة أن جامعة الأزهر كانت في طليعة الجامعات التي بدأت العمل في ملف التحول الرقمي في ضوء إستراتيجية الدولة، وضمن رؤية مصر 2030م.



وأضاف أن الجامعة قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الملف، مشيرًا إلى أن هذا قد تجسد على أرض الواقع في ظل جائحة كورونا، من خلال انتظام الدراسة عن طريق التعليم الهجين، وعمل منصات تعليمية، بجانب تنظيم عديد من الدورات التدريبية في مجالات التحول الرقمي.