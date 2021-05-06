نتفليكس تطرح فيديو دعائي جديد للموسم الرابع من Stranger Things

طرحت منصة نتفليكس فيديو دعائي جديد من الموسم الرابع لمسلسلها الأكثر نجاحا ومشاهدة Stranger Things ظهرت فيه أحداث غامضة وغير واضحة للشخصية الرئيسية في العمل إيليفين.

تريلر مسلسل Stranger Things

Stranger Things أو أحداث غريبة هو مسلسل حقق نجاحا وانتشارا كبيرا منذ عرضت نتفليكس أولى مواسمه عام 2016، وتدور أحداثه في الثمانينات حول وقائع غريبة تحدث في بلدة أمريكية بدأت باختفاء طفل بشكل غامض ثم ظهور أمور خارقة للطبيعة في أنحاء المدينة. ويبرز محاولة مجموعة من الأطفال مواجهة كائنات غريبة تهدد العالم.

ينتظر محبو مسلسل Stranger Things الجزء الرابع بعد النهاية التشويقية للموسم الثالث الذي عرض عام 2019، وهو بطولة ميلي بوبي براون، فين ولفارد، ديفيد هاربور، ناتاليا داير، نواه شناب، تشارلي هيتون.

حقق الجزء الثالث من مسلسل Stranger Things أكثر من 40 مليون مشاهدة عبر منصة نتفليكس بعد أسبوع من طرحه عام 2019، بعد طول انتظار من عرض الموسم الثاني عام 2017، ولفت انتباه العديد من صناع السينما والتلفزيون على مستوى العالم الذين أشادوا به عبر حساباتهم على السوشيال ميديا.