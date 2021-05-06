كرم كردي: قرار ترشح أحمد شوبير لانتخابات اتحاد الكرة ليس بيده

قال كرم كردي عضو اتحاد الكرة المصري السابق، إن الانتخابات لعبة كبيرة للغاية وتحتاج لعمل كبير من أجل النجاح.

وأضاف كردي عبر برنامج "النجوم في رمضان مع ريهام سويلم"، ان احمد شوبير اسم كبير في الرياضة المصرية، ودخوله الانتخابات سيكون هناك منافسة كبيرة، ولكن قراره ليس بيده.



وأضاف عضو اتحاد الكرة السابق:" أنه في حال ترشح شوبير وأبوريدة سيكون هناك منافسة كبيرة بينهم، ولكن ستنتهي بفوز أبوريدة في آخر الأمر".

وتابع:" إن الخلاف بيني وبين احمد شوبير أثناء وجوده نائب الاتحاد بسبب المنتخب الاوليمبي، والامور لم تكن الافضل حتي الان".

وعن وجود بعض المجاملة اثناء تواجدهم، أكد أن هناك بعض المجاملات خاصة في اختيار المدربين الذين يتولى تدريب المنتخبات المصرية".