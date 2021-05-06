عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

قصور الثقافة تقيم ليلتها الحادية عشرة في الحديقة الثقافية بالسيدة زينب

فعاليات الحديقة الثقافية
فعاليات الحديقة الثقافية

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال الإدارة المركزية للشئون الثقافية الليلة الحادية عشرة من ليالى رمضان الثقافية والفنية بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب، وتضمن البرنامج فقرة "قال الراوى"، حيث غنى الزناتى بعض أغانى التراث الشعبى الصعيدى والمربعات بمصاحبة الربابة والدف فى حالة فنية بديعة تفاعل معها الجمهور، وهى فقرة تعمق الإحساس بالتراث وتربط الإنسان بهويته وانتمائه، وتظهر التنوع الثقافى المنتشر فى كل ربوع الوطن.

واقيمت ندوة بعنوان "عالم ما بعد كورونا" وتمت مناقشة كتاب "كورونا.. المؤامرة والنبوءة" للكاتب الصحفى عبد السلام فاروق الذى أدار الندوة، والدكتور محمود نبيل محمود الذى استعرض بعض ما جاء بالكتاب وناقشه الكاتب الصحفى ياسر عبيدو والصحفى محمد شلبى، حيث تطرقوا إلى الآثار السلبية الإجتماعية واﻹقتصادية والثقافية الناجمة عن الجائحة، وأهمية التحول الرقمى فى هذه الظروف وخلق اﻷسواق الإلكترونية، وأيضا تاريخ اﻷوبئة ومدى تأثيرها على الإنسان، والمجهول فى هذا التاريخ وناقشوا فكرة المؤامرة والحروب البيولوجية وتداخل الجمهور فى الحلقة النقاشية بتفاعل كبير.

تلى ذلك عقد اﻷمسية الشعرية الغنائية والتى شارك فيها الشعراء جاد زكى، مصطفى عبدالباقى، عبدالباسط الغرابلى، درويش السيد، شاعر البادية سيد بوديهم الرمحى، شرقاوى حافظ، أشرف البنا بمصاحبة الفنان على إسماعيل وأدارها الشاعر مدحت العيسوى.

قصور الثقافة الحديقة الثقافية السيدة زينب ليالي رمضان الثقافية فعاليات ثقافية اخبار ثقافية

ترشيحاتنا

بالتفصيل.. ننشر مسابقة الإمام المتميز بالأوقاف والجوائز

كرم كردي: قرار ترشح أحمد شوبير لانتخابات اتحاد الكرة ليس بيده

بتوجيهات من الرئيس السيسي.. مصر ترسل مساعدات طبية لتونس

وزير الزراعة:90 مليار جنيه حجم الاستثمارات في صناعة الدواجن

التعليم تقرر فصل الطالبتين المتورطتين في خناقة بـ الاسلحة البيضاء في المعادي

فرق متنقلة للتحصين بلقاح فايزر.. سلطنة عمان تكشف عن خطتها لمواجهة كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القانون يمنح إجازة بأجر كامل للموظف المخالط لمريض كورونا.. تفاصيل

ماذا يحدث في مصر الليلة ؟.. تحركات استثنائية منعا لكارثة | تفاصيل

حريق هائل يلتهم ١٠ باكيات وفرش الباعة في موقف أحمد حلمي

بعد مروره في سماء مصر.. 6 ساعات تحدد موعد ومكان سقوط الصاروخ الصيني الشارد

لا حظر حتى الآن..مجلس الوزراء يكشف عن الأماكن المستثناة من قرار الإغلاق

خسائر فادحة.. ما عقوبة بكين حال سقوط الصاروخ الصيني على منطقة سكنية؟

الحكومة تكشف حقيقة فرض حظر تجول وإيقاف وسائل النقل وإغلاق المحال

قرار صارم من اتحاد الكرة بشأن إعادة مباراة الزمالك وبيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمين المجلس الأعلى للآثار يتفقد مشروع نقل مركب خوفو الأولى.. صور

أعراض جديدة لـ فيروس كورونا تصيب المخ

قتلوا زعيمتهم وحنطوها في شجرة الكريسماس.. معتقدات غريبة لطائفة أمريكية|صور

بسبب جدول الضرب .. عروس تترك عريسها ليلة الزفاف| صور

فيديو

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

فيديو جراف| حرب تلقيح .. بوادر خناقة بين سمية الخشاب وأحمد سعد

جمعوا ملابس الزبائن.. شاهد أغرب سرقة في محل خياطة بالرياض .. فيديو

فيديوجراف.. تطورات جديدة في أزمة سد النهضة الإثيوبي

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: خطر الهجرة غير الشرعية

جمال قرين يكتب: مزرعة الموت

جمال قرين يكتب: كلمة لله والوطن

عمر عاقيل يكتب: أولويات أنديتنا

عبد المعطى أحمد يكتب: المصريون حائرون!

د.فتحي حسين يكتب: ثروة الوطن الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

شريف سمير

نبيذ «الفخرانى».. وخادمه «طريف»!

مروة لطفي

أحلم بدراما إنسانية

محمد أرسلان

حروب المياه والغاز وكورونا

بهجت العبيدي

في التراث

محمد نوار

(فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ)!

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

ريهام مازن

ماذا تعرف عن شم النسيم؟؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ