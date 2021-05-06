عربات محسنة.. السكة الحديد تعدل تركيب بعض القطارات علي خطي القاهرة / الإسكندرية وبورسعيد
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن تعديل تركيب بعض القطارات علي خطي القاهرة / الإسكندرية و القاهرة / بورسعيد لعربات محسنة وذلك إعتبارا من يوم 8/5/2021 وبيانها كالتالي:
أولا : خط القاهرة / الإسكندرية
تعديل تركيبهم إلي عربات محسنة في نفس مواعيدهم الحالية:
- قطار 21 إكسبريس القاهرة / الاسكندرية
- قطار 36 إكسبريس الإسكندرية / طنطا
- قطار 4 إكسبريس طنطا / القاهرة
ثانيا : خط القاهرة / بورسعيد
تعديل تركيبهم إلي عربات محسنة في نفس مواعيدهم الحالية:
- قطار 951 اكسبريس القاهرة / بورسعيد
- قطار 962 اكسبريس بورسعيد / القاهرة.