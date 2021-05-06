عربات محسنة.. السكة الحديد تعدل تركيب بعض القطارات علي خطي القاهرة / الإسكندرية وبورسعيد

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن تعديل تركيب بعض القطارات علي خطي القاهرة / الإسكندرية و القاهرة / بورسعيد لعربات محسنة وذلك إعتبارا من يوم 8/5/2021 وبيانها كالتالي:



أولا : خط القاهرة / الإسكندرية

تعديل تركيبهم إلي عربات محسنة في نفس مواعيدهم الحالية:

- قطار 21 إكسبريس القاهرة / الاسكندرية

- قطار 36 إكسبريس الإسكندرية / طنطا

- قطار 4 إكسبريس طنطا / القاهرة



ثانيا : خط القاهرة / بورسعيد

تعديل تركيبهم إلي عربات محسنة في نفس مواعيدهم الحالية:

- قطار 951 اكسبريس القاهرة / بورسعيد

- قطار 962 اكسبريس بورسعيد / القاهرة.