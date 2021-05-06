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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. استخدم أفضل بدائل واتساب قبل جمع بياناتك .. أوبو تفاجئ مستخدميها بهاتف جديد Oppo K9 5G

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الأخبار المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة، وفي هذه السطور نستعرض أبرزها على النحو التالي:

بعد طرحه رسميا.. خطوات تفعيل الوضع الداكن في سناب شات للأيفون

كيفية تحويل الاسناب اسود للايفون والاندرويد؟، سؤال جديد بدأ مستخدمو سناب شات على الهواتف الذكية بطرحه والبحث له عن إجابة عبر الإنترنت، حيث يتزامن ذلك مع إطلاق سناب شات Snapchat، أحد أبرز تطبيقات التواصل الاجتماعي في العالم، أخيرًا، سمة الوضع المظلم لمستخدمي نظام تشغيل آبل iOS بشكل رسمي.

 

بكين تأسف لعدم سماح نيودلهي للشركات الصينية بإجراء تجارب شبكات الـ 5G
 

أعربت الصين اليوم عن قلقها وأسفها لعدم السماح لشركات الاتصالات الصينية بإجراء تجارب شبكات الجيل الخامس 5G مع مزودي خدمات الاتصالات في الهند. 

 

الكشف عن مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A82 بتقنية الـ 5G
 

أطلقت شركة سامسونج Samsung، الجيل الثاني من هواتفها الأكثر أمانا في كوريا الجنوبية تحت اسم Galaxy Quantum 2، والذي ينطلق مزودا بمجموعة من التقنيات المتطورة معروفة باسم خاصية التشفير الكمومي، والذي من المتوقع يصل إلى السوق العالمية قريبا.

 

تحذير.. ثغرات أمنية شديدة الخطورة عمرها 12 عاما تهدد ملايين الحاسبات

 

عثر باحثون أمنيون على خمس ثغرات أمنية شديدة الخطورة، تكمن في برنامج تشغيل تحديث البرامج الثابتة من شركة Dell، عرضت الملايين من أجهزة الكمبيوتر والحاسبات اللوحية التابعة للشركة حول العالم للخطر.

 

مع اقتراب تنفيذ تهديده تخلص من واتساب إلى الأبد.. وهذه بدائله

 

يعد واتساب WhatsApp، تطبيق المراسلة الأكثر شعبية في العالم مع أكثر من 2 مليار مستخدم نشط شهريًا، ولكن على الرغم من شعبيته الكبيرة إلا أن مئات الملايين من مستخدميه غاضبون بسبب قراره الأخير بتعديل سياسة الخصوصية الخاصة به، والتي سوف تدخل حيز التنفيذ إجباريا خلال أيام قليلة يوم 15 مايو الجاري.

 

بإمكانيات قوية تناسب الألعاب.. أوبو تفاجئ العالم بالإعلان عن هاتفها الجديد Oppo K9 5G.. صور

 

كشفت شركة أوبو Oppo العالمية، من خلال حدثا كبيرا أقامته اليوم في الصين، عن جهاز تلفزيون ذكي، وزوج من سماعات الأذن اللاسلكيةTWS، وسوار ذكي للياقة البدنية، بالإضافة إلى ذلك، قدمت عملاقة التقنية الصينية هاتفًا ذكيًا جديدًا يعمل بتقنية الجيل الخامس 5G، والذي تطلق عليه اسم Oppo K9.

تكنولوجيا أخبار التكنولوجيا التكنولوجيا العلوم والتكنولوجيا أوبو K9 5G

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