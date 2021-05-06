مع بدء الانسحاب الأمريكي.. طالبان تستولي على ثاني أكبر سد في أفغانستان

أعلنت طالبان، اليوم الأربعاء، استيلائها على ثاني أكبر سد في أفغانستان بعد أشهر من تصاعد القتال مع القوات الحكومية في قندهار.

يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت القوات الأمريكية سحب قواتها من البلاد بعد 20 عامًا من الحرب.

ويعد سد دحلة، الذي يوفر مياه الري للمزارعين من خلال مجموعة من القنوات، ثاني أكبر سد في أفغانستان.

وأكد الضباط في أفغانستان، لوكالة "فرانس برس"، بأن سد دحلة، أصبح الآن تحت إدارة طالبان.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية، أعلنت أول أمس الثلاثاء، أن انسحاب قوات الولايات المتحدة من أفغانستان تم بنسبة قد تصل إلى 6 % منذ بداية الانسحاب خلال نهاية الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن تنتهي عملية انسحاب القوات الأمريكية بالكامل من أفغانستان، في 11 سبتمبر المقبل.