بدون فني .. الطريقة الصحيحة لتغيير إطارات السيارة بنفسك

تغيير إطارات السيارة

العديد من قائدي السيارات يواجهون بعض المشاكل والأعطال تصيب سياراتهم أثناء القيادة على الطرق، أحد هذه المشاكل الشائعة هي تعرض أحد إطارات السيارة للثقب أو للتلف و هو امر مزعج للغاية خصوصا للسائقين الذين لا يعلمون كيفية تغيير الاطارات .

و في هذا السياق نقدم لكم عدد من النصائح التي تساعد السائقين على استبدال الإطار بطريقة صحيحة، وبدون تعريض أنفسهم للخطر و دون الحاجة لفني .

في بداية الامر يجب إيقاف السيارة على سطح مستوي وفي مكان يمكن التحرك فيه بسهولة وأمان حول السيارة مثل ساحات الانتظار.

و يجب تأمين عدم حركة السيارة من خلال شد فرامل اليد وضبط ناقل الحركة على التعشيقة الأولى، أما إذا كانت السيارة مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي فإنه يجب نقل ذراع التعشيق إلى وضع الركن .

يجب وضع الكوريك في مكان ارتكاز متين و جيد و لا يجوز أبدا أن يتم الاستلقاء أسفل السيارة أو تمديد الأذرع أو الأرجل أسفلها، مثلا عند الرغبة في الإمساك بالعجلة بصورة أفضل لأنها مغرضة للسقوط من اعلي الكوريك في اي وقت .

بعد ذلك قم بفك صواميل الإطار بعض الشئ وليس للنهاية، مع أفضلية فك الصواميل بطريقة متقابلة، ثم يتم رفع السيارة بواسطة مرفاع السيارة حتى يفقد الإطار اتصاله بالأرض بقليل.

ثم قم بخلع الصواميل نهائيا، ثم خلع الإطار المراد استبداله وتركيب الإطار الجديد، ثم يتم ربط الصواميل مرة أخرى ولكن ليس بإحكام، وذلك بشكل متقابل أيضا، ثم يتم إنزال الإطار على الأرض، ثم يتم استكمال ربط الصواميل بإحكام.

و يجب يجب ضبط هواء الإطارات على القيم الصحيحة، بالإضافة إلى إعادة إحكام ربط مسامير العجلة بعد السير لمسافة 50 إلى 100 كلم ومراجعة ضغط هواء الإطارات مرة أخرى لضمان اعلي معدلات الامان .