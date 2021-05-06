تشميع مقاهي مخالفة وتوقيع 45 غرامة عدم ارتداء كمامة بـ الفيوم
وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، رؤساء المراكز والمدن والاحياء باستمرار تكثيف الجولات الميدانية لمتابعة الآداء بالمنشآت الخدمية والتجارية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة للتصدي لفيروس كورونا المستجد.
وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية بمحافظة الفيوم برئاسة المهندس ياسر جمعه رئيس المركز، حملة بمركز ومدينة طامية وقرية فانوس يرافقه محمد فتحي أمام نائب رئيس المجلس و رجب سلطان سكرتير عام المجلس وجمال الأزق مدير الإشغالات.
وبالتنسيق مع مركز شرطة طامية بحضور المقدم حسن محاريق نائب مأمور مركز شرطة طامية والملازم آول مصطفى هارون، تابعت الحملة مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية التى وضعتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومواعيد الغلق للمطاعم والمقاهي والمحال التجارية والورش.
وأكد رئيس المركز أنه أثناء الجولة بشوارع المدينة وقرية فانوس، تم تشميع وغلق ٢ مقهى لتقديمها الشيشة وعدم ارتداء الكمامات، وتحرير ٤٥ غرامة عدم ارتداء الكمامات، وتحرير ٢٦ محضر إشغال بالطريق العام.
وأكد رئيس المركز أنه لابد من تكاتف الجميع والالتزام هو الطريق الوحيد للخروج من هذه المرحلة بسلام وأمان ومراعاة الاشتراطات الصحية من ارتداء الكمامات والحرص على تباعد المسافات بين المواطنين والتزام أصحاب المحال التجارية والمقاهي بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد حرصًا على سلامة المواطنين.