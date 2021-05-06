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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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وزير الإسكان: نعمل على توفير حياة كريمة لسكان المناطق غير الآمنة.. وانتهاء المرحلة الأولى من مشروع الممشى النيلى بأسوان.. ويشدد على الالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ

وزير الإسكان
وزير الإسكان

وزير الإسكان: 

الانتهاء من 144 وحدة سكنية ضمن مشروع تطوير منطقة الصحابى  بأسوان
 الدولة منذ تولى الرئيس بذلت جهدا كبيرا فى تطوير المناطق غير الآمنة

  نعمل على توفير حياة كريمة لأهالينا بالمناطق الغير آمنة 
 يشدد على الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ مشروع الممشى النيلى

 

توجه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق تطوير المناطق العشوائية، صباح اليوم الخميس، لمحافظة أسوان، لتفقد مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة، والمشروعات المختلفة بمدينة أسوان الجديدة.


المناطق غير الآمنة


وتفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، 144 وحدة سكنية تم الانتهاء من تنفيذها بمشروع تطوير منطقة الصحابى غير الآمنة في مدينة أسوان، وذلك بحضور مسئولى الوزارة والمحافظة وصندوق تطوير المناطق العشوائية.

وزير الإسكان: ممشي نيلي بطول 4500 متر ضمن الشريط النهرى السياحى في أسوان الجديدة

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وأوضح وزير الإسكان، أن الدولة ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بذلت جهداً كبيراً فى تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة على مستوى محافظات الجمهورية، من أجل توفير حياة كريمة لأهالينا بتلك المناطق، حيث قام صندوق تطوير المناطق العشوائية، بتحديث الخريطة القومية للمناطق العشوائية غير الآمنة فى عام 2014، طبقاً لتوجيهات الرئيس السيسى.

وأشار الوزير، إلى أن تعريف المناطق غير الآمنة (طبقاً لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية)، هى المناطق التى تفتقد للسكن الملائم، وتفتقد المساحات الكافية للمعيشة، وتفتقد للاتصال بمياه الشرب أو بشبكة الصرف الصحي، وتفتقد للحيازة الآمنة، وتحتوى على مساكن (متصدعة أو مهدمة - معرضة لحوادث السكة الحديد - مبنية على مناطق خطرة جيولوجية - مبنية على مخرات السيول - مبنية تحت خطوط الضغط العالي).

كما تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، المشروعات الجارى تنفيذها بالشريط النهرى السياحى بمدينة أسوان الجديدة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، والمحافظة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتجول وزير الإسكان ومحافظ أسوان، بمشروعات الشريط النهرى بمدينة أسوان الجديدة، حيث شدد الوزير على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية، والتنفيذ على أعلى مستوى، لهذا المشروع الهام الذى سيكون علامة مميزة على شاطئ نهر النيل فى محافظة أسوان.

الممشى النيلى


وتفقد وزير الإسكان ومحافظ أسوان، مشروع الممشى النيلى والذى يجرى الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى منه بطول 4500 متر، ويشتمل على محال، ومطاعم، ومرسى نهرى، ومشايات، ومقاعد للمواطنين مباشرة على نهر النيل، وكذلك قرية نوبية تضم محال ومطاعم وكافيهات على الطراز النوبى، وأماكن انتظار للسيارات، ونفق يربط الجزء الشمالي بالجنوبي للحديقة، وكوبري مشاه للربط مع المسرح المكشوف، ومنطقة الخيام، وسيكون متنزها ومتنفسا للمواطنين.

 

المسرح المكشوف


كما تفقد الدكتور عاصم الجزار واللواء أشرف عطية، مشروع المسرح المكشوف، والذى تم الانتهاء من أعمال التشطيبات به، وهو ضمن مشروعات الشريط النهرى السياحى بمدينة أسوان الجديدة، ويُقام على مساحة 5.5 فدان، ويتسع لـ3 آلاف متفرج بإطلالة بانورامية على نهر النيل، ويتصل بالحديقة الشاطئية عن طريق كوبري مشاة.

مشروع الفيلات

وتفقد وزير الإسكان ومحافظ أسوان، الفيلات التى تم وجار تنفيذها، بالشريط النهرى السياحى، بمدينة أسوان الجديدة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 66 فيلا، وجار تنفيذ 84 فيلا أخرى.
 

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عاصم الجزار وزير الإسكان منطقة الصحابى بأسوان مشروع الممشى النيلى المناطق الغير آمنة

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